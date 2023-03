Estos son los cambios de la reforma laboral radicada en el Congreso

Colombia tendrá un nuevo sistema laboral. Este jueves en horas de la noche quedó radicado el proyecto de reforma laboral ante el Congreso, un articulado compuesto por 76 artículos, el cual modifica el Código Sustantivo del Trabajo y pretende cambios en temas como la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la protección de los derechos individuales de los trabajadores, así como de la garantía del derecho colectivo del trabajo, referente a las garantías sindicales.



Frente al borrador que se discutió en las últimas semanas ante la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el texto que llegó al Congreso presenta algunos cambios, como que en sus primeros artículos indica que los contratos a término fijo podrán ser por hasta dos años.





En el artículo 7 del proyecto se determinan los posibles beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada, medida que establece que solo podrán ser desvinculados con justa cauca o con una causa legal, además de una orden administrativa o judicial ciertos grupos poblacionales, como son los prepensionados, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.



Allí quedaron incluidos además aquellos trabajadores “amparados por el furo sindical”, y también aquellos “amparados por el fuero de salud”, pero no cobijó, finalmente, a los padres y madres de familia sin otro sustento económico, como se pretendía en el borrador.



En relación con las indemnizaciones por despidos injustificados también hay cambios, y estas condiciones quedaron consignadas en el artículo 8 del proyecto.



Se define que, en contratos a término indefinido, se pagará una indemnización de 45 días de salario cuando el trabajador o trabajadora tuviere un tiempo de servicios no mayor de un año, y en casos en que la permanencia hay sido de más de un año de servicio continuo, “se le pagarán 45 días adicionales de salario sobre los 45 básicos del punto anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción”.



Además, el artículo 9 establece una indemnización por falta de pago al término de los contratos.



Entre los puntos clave del proyecto está la definición de la jornada laboral ordinaria de 8 horas de trabajo y una máxima de 42 horas a la semana, distribuidas entre 5 o 6 días. Además, se determina la jornada de trabajo diurno desde las 6:00 am a las 6:00 pm, y el nocturno desde las 6:00 pm y las 6:00 am del día siguiente.



El texto propone también excepciones para determinadas actividades, para lo cual “el empleador deberá llevar un registro diario del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y número de horas laboradas con la precisión de si son diurnas o nocturnas”.



Otro de los elementos claves del proyecto es la regulación del trabajo en plataformas tecnológicas de reparto, allí no solo se define qué actividades clasifican como tal, sino que también determina, en materia de relaciones laborales, que las plataformas deben vincular a estos trabajadores con un contrato laboral, y que además deberán afiliar a sus trabajadores a seguridad social.



“Habrá garantías para el trabajo en plataformas digitales de reparto, vamos por la formalización e industrialización del campo colombiano, aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas e igualdad salarial entre hombres y mujeres, entre otros”, aseguró en medio de la radicación del proyecto la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE