Como está planteada, reforma laboral llevaría a despidos en empresas

La mayoría de las empresas cree que si la reforma laboral es aprobada por el Congreso, tal como la presentó el Gobierno, los costos laborales aumentarían entre un 15 y 30%, lo que llevaría a la reducción del personal.



A sí lo consideran 9 de cada 10 compañías que fueron consultadas por Acrip Bogotá Región en asocio con Econometría en un estudio sobre el impacto del cambio que se plantea.



Para el gremio, el incremento en costos puede ocasionar múltiples efectos no deseados, pues las empresas participantes del estudio indicaron potenciales reacciones si se presenta esta situación.



El 88,9% manifestó que reduciría el número de empleados si se incrementaran los costos en un 30%, y el 81,0% dijo lo mismo si el incremento en costos fuese del 15%.



Por otra parte, el 79,4% dijo que restringiría planes de crecimiento, expansión o inversión presentes o futuros ante incrementos del 30% y el 73,0% si el escenario es del 15%.



Las reacciones potenciales menos citadas son retirar inversión extranjera y dejar de operar. No obstante, ante un incremento en los costos laborales estas reacciones se darían en más del 30% de las empresas, detalla el estudio.



El análisis, que también incluyó entrevistas a expertos en material laboral, reveló que las iniciativas de la Reforma relacionadas con la creación de modalidades especiales de contratación para trabajadores agropecuarios, y lo concerniente a temas de diversidad, equidad e inclusión, fueron valoradas como necesarias para el desarrollo económico y social del país.



Glladys Vega, presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana - Acrip, señaló que “aunque en el estudio encontramos algunos puntos que pueden ser favorables para la estabilidad laboral, son más los temas que preocupan al sector empresarial y que se consideran no solo innecesarios, sino que pueden dificultar la continuidad del tejido empresarial”.



Entre ellos, está la restricción de la tercerización que, según el análisis, puede reducir el margen de maniobra de las empresas ante las variantes condiciones de los mercados.



En ese sentido, varios expertos laborales consultados en el estudio coincidieron en que una fracción de lo tercerizado se incorporaría a las empresas, aumentando levemente el empleo asalariado y reduciendo la informalidad, pero simultáneamente haría más difícil la generación de empleo al hacerlo más costosa, en contra del empleo formal.



PORTAFOLIO