Surge ponencia negativa contra la reforma laboral

Ad portas de que comience su trámite en el legislativo, la reforma laboral enfrenta nuevos desafíos por cuenta de una ponencia de archivo que fue radicada ante la secretaría de la Cámara de Representantes, para que este proyecto de ley no vea la luz y se hunda, tal y como pasó en el primer semestre.



La propuesta fue presentada por los congresistas Jairo Cristo, de Cambio Radical, y Andrés Forero, del Centro Democrático, quienes señalaron que, tal y como se ha dicho varias veces desde el Gobierno Nacional, la reforma no busca generar nuevos puestos de trabajo, y agregaron que es contraproducente para la economía del país.



“Hemos radicado una ponencia de archivo porque consideramos que esta reforma laboral del gobierno nacional es inconveniente, es inoportuna, la propia ministra del trabajo ha reconocido que esta reforma no va a crear nuevos empleos, por el contrario, el Banco de la República plantea que podría destruir trabajadores y empleadores en un momento muy difícil para la economía colombiana”, explicó Forero.



Así mismo, este legislador agregó que no se pueden desconocer los llamados que se han hecho desde diversos sectores de la economía para que esta apuesta del presidente Gustavo Petro no se apruebe, por lo menos en este momento en el que los empresarios no aguantan más cargas en sus presupuestos.

“El último trimestre del que tenemos registro implicó un número recesivo y la verdad es que nos parece que en este momento una reforma de esta naturaleza es inconveniente y vemos que la ministra en lugar de pensar en todos los trabajadores del país básicamente está pensando en los trabajadores sindicalizados”, dijo el representante Andrés Forero.



En caso de ser aprobada esta ponencia de archivo, la reforma laboral sufrirá el mismo destino que en el período legislativo pasado, cuando se hundió por falta de trámite y tuvo que ser presentada nuevamente en este semestre, con miras a lograr que pase antes de junio del 2024.

