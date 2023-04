La reforma laboral no será discutida en la legislatura actual

El presidente del Congreso, Roy Barreras, dio un anuncio que va en contravía de los deseos del Gobierno. Según dijo, no habrá espacio para discutir la reforma laboral en la presente legislatura, que termina a mitad de año.



Lo que buscaba el Gobierno, en cabeza del Ministerio del Trabajo, era que el proyecto laboral quedará aprobado en la primera legislatura del cuatrienio 2022-2026.

"Habrá espacio para conversar en el mediano plazo, pero ni siquiera comienza el primer debate y, probablemente, lo digo con certeza, en las ocho semanas que nos quedan no habrá una reforma laboral en esta legislatura", señaló el Barreras.



El presidente del Congreso reiteró que los debates sobre la reforma laboral empezarán a partir del 20 de julio del 2023, día cuando inicie la nueva legislatura.



"Allí sí que habrá que discutir sobre cómo garantizar la formalización laboral y la creación de empleos y no la destrucción de ellos", agregó.



Y dejó claro que la formalización es condición indispensable para poder fortalecer los pilares del nuevo sistema pensional.

Roy Barreras, presidente del Congreso. EL TIEMPO

La reforma laboral, la pensional y la de la salud son tres de los grandes proyectos del gobierno Petro y en todos hay posiciones encontradas.



Vale la pena recordar que el Gobierno está finalizando una crisis que dejó un saldo de siete ministros cambiados. Entre los que salieron, y que eran de los más importantes en el gabinete de Gustavo Petro, están José Antonio Ocampo (Hacienda), Carolina Corcho (Salud), Alfonso Prada (Interior) y Cecilia López (Agricultura).



PORTAFOLIO Y EL TIEMPO - POLÍTICA