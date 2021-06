Regreso a la oficina: pulso de un modelo entre lo presencial y virtual

La presencialidad laboral requiere de una mayor cobertura del Plan Nacional de Vacunación y un nivel de ocupación de UCI menor. El Gobierno Nacional ha avanzado al respecto al expedir, el 9 de junio, la directiva número 04, que ordena a los colaboradores de entidades públicas retornar a sus oficinas. Allí se especifica que los servidores públicos que hayan completado el esquema de vacunación deben regresar a sus lugares de trabajo.



Hasta el momento, con corte al 20 de junio de 2021, solo 4’781.769 personas tienen el esquema de vacunación completo en Colombia y 14’953.869 suman solo una dosis.



(Vea: Reducción de jornada laboral: ¿afectaría primas y semanas de pensión?).



En el país hay grupos específicos que retornarán antes, como los docentes. Pero además de la gradualidad de la reapertura que da la Resolución 777 de 2021 en diferentes sectores, hay que tener en cuenta que para volver se requiere de indicadores como una ocupación UCI por debajo del 85%.



De acuerdo con la encuesta Polimétrica de la Universidad del Rosario y Cifras y Conceptos realizada a 1.115 personas mayores de 18 años, el 55% de las personas prefiere trabajar en un modelo híbrido más flexible, mientras que solo el 31% de los encuestados prefiere trabajar totalmente presencial y el 14% virtual.



(Vea: ¡Postúlese! Más de 960 vacantes para trabajar en Comfenalco Antioquia).



Es decir, mantener la tendencia de la virtualidad en las oficinas es una opción, pues el 67% de las personas de 26 y 35 años se inclina por un modelo híbrido, mientras que el 60% de los mayores de 65 años seguiría en presencial.



En el caso de los servidores públicos y contratistas del Estado, de 153.000 consultados por el Dane, en colaboración con Función Pública, Banco Mundial y el University College de Londres, el 68% quiere que se mantengan la virtualidad.



Para Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario es claro quiénes deben retornar a la oficina: “Los trabajadores con esquema de vacunación completo, como los estipula tanto la Resolución 777 como la directiva 04".



No obstante, "el decreto 199 del 4 de junio de 2021, establece la prevalencia de las modalidades de trabajo a distancia (teletrabajo/ trabajo en casa), en actividades en que la presencia no sea indispensable en la sede de trabajo”, agregó.



(Vea: TCS Colombia abre 500 ofertas de empleo en el país).



De igual forma, los modelos flexibles, como lo señala la Ley del trabajo en casa, deben desarrollarse en consenso con los empleados.



“En el mismo sentido, se procurará la presencialidad hasta con un 30% de trabajadores o contratistas, de tal forma que se mantenga el 70% en trabajo a distancia”, especificó Jaramillo.



Carolina Orjuela, senior Innovation Manager de EY Colombia, expuso que la reapertura de las empresas será para aquellas que tienen oficina propia, mientras que firmas que no cuentan con una sede continúan su apuesta por flexibilizar el regreso de sus trabajadores.



“Las compañías están promoviendo la renovación de esos espacios actuales, por otros que sean más colaborativos, en donde se apliquen las normas de bioseguridad, en donde le dan la posibilidad a los trabajadores de ir a la oficina algunos días de la semana y el resto puede trabajar desde sus casas”, dijo.

Las personas tienen un mayor interés por lograr un adecuado balance entre la vida laboral y personal COMPARTIR EN TWITTER

De acuerdo con KPMG, la mitad de los directores ejecutivos globales ven el retorno de los negocios a la normalidad hasta 2022 y solo un tercio de ellos (31%) espera que la vuelta a la normalidad ocurra a finales de este año. Mientras esto ocurre, la mayoría de CEO (90%) quieren garantizar la seguridad del equipo, pidiendo a los empleados que notifiquen a la empresa cuando estén vacunados y solo así solicitarles que regresen a las oficinas.



De otro lado, el Grupo Adecco encuestó a 8.000 personas en 8 países, y el 74% de los trabajadores desearía una combinación de trabajo en la oficina y a distancia en el futuro, mientras que el 79% de los jefes de las empresas cree que el negocio se beneficiará de permitir la flexibilidad.



“La comunicación es y será clave. Permitirá que se alineen las expectativas entre la empresa y el colaborador en productividad. Por otro lado, es necesario que todos puedan sentirse seguros en la oficina y se tenga en consideración la situación del país”, expuso Ivette Cajacuri, Senior HR Business Partner PageGroup.



La experta señala que este momento es valioso incluso para que las empresas usen el recurso de la flexibilidad para la atracción de talentos.



“El 2020 nos ha ayudado a prepararnos en temas de trabajo a distancia y el principal reto será el seguimiento (aún con aspectos de flexibilidad) de indicadores específicos para asegurar la productividad del equipo y aprovecharlo para trabajar la retención de los colaboradores”, dijo.

La mayoría de CEO (90%) quieren garantizar la seguridad del equipo, pidiendo a los empleados que notifiquen a la empresa cuando estén vacunados y solo así solicitarles que regresen a las oficinas. iStock

APOYO EN LA VACUNACIÓN



Con un lote de 1,5 millones de vacunas contra el covid-19 de la farmacéutica Sinovac, el sector privado iniciará su plan de inmunización.



Son cerca de 5.500 empresas las interesadas en sectores como el bancario o el energético, así lo manifestó la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).



De acuerdo con Bruce MacMaster director de Andi, el compromiso de las compañías es obtener más de 3.5 millones de vacunas.



“La fiducia está lista, esperamos confirmación de despacho, este es el instrumento más importante para poder asegurar la reactivación segura”, dijo.



PORTAFOLIO