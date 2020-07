Retención de personal, otro reto en la pandemia

La pérdida de empleos es una de las grandes consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus. Ante este panorama y el desempleo en el país (que para el mes de mayo de 2020 fue del 21,4%), muchos empleados se aferran a la oportunidad laboral que conservan en la difícil situación.



¡Regístrate en elempleo.com y encuentra un nuevo trabajo! Haz clic aquí



No obstante, en medio de la crisis, las oportunidades para trabajar desde casa, con ciertos beneficios y con una mejora salarial, pueden presentarse a algunos profesionales.



Y es que asumir otras funciones, horarios extendidos de trabajo e incluso tener que desplazarse a la empresa en medio de la pandemia -sin opción al trabajo desde casa- pueden ser motivos para reactivar, gradualmente, la búsqueda laboral.



¿Por qué se debe retener el talento en medio de la pandemia?



Los recortes y liquidación de personal han sido comunes durante los meses de cuarentena en Colombia, ya que las empresas afrontan una dura situación al no tener suficientes ingresos o mayor actividad productiva. Aun así -y si se tiene la posibilidad- es preferible que las compañías eviten tomar medidas drásticas.



Aumenta tus posibilidades de encontrar trabajo. Conoce elempleo VIP aquí



“Tener una rotación baja es importante en esta contingencia, pues facilita actuar de forma sistemática en los protocolos de seguridad adoptados frente al covid-19. La cultura generada alrededor del autocuidado y de tomar consciencia frente al impacto que tienen las decisiones que se toman se sostienen sobre la confianza y el profundo respeto”, afirma Fernando Padilla, director de Gestión Humana de Alquería.



Al mismo tiempo, los colaboradores pueden optar por buscar nuevas oportunidades laborales al vislumbrar una situación mucho más grave en la empresa.



Por otra parte, Padilla añade que en esta coyuntura muchos profesionales pueden estarse cuestionando diferentes aspectos de sus vidas, como la profesional, académica y personal, por lo cual, puede llevarlos a tomar decisiones importantes como cambiar de trabajo, darle un giro a su plan de carrera o capacitarse.



¿Cómo evitar la rotación del personal durante la crisis?



Contar con un trabajo estable es el ideal de muchos colombianos. Según Padilla, “si la persona siente que su empresa le proporciona confianza y satisfacción, tanto personal como profesional, lo más probable es que esté dando todo su potencial para cuidar esa seguridad que se valora y agradece más que nunca”.



La empatía de los líderes hacia los empleados es indispensable en tiempos en los que la familia y el trabajo coexisten en el mismo lugar, pues implican cambios y adaptación. Así, los espacios personales y turnos de trabajo deben ser respetados y determinados entre los equipos de trabajo.



Es necesario “ejecutar estrategias con nuevos beneficios como campañas de flexibilidad en los horarios, trabajo desde la casa o replantear el modelo de negocio. También influirá comunicar con efectividad a los equipos de trabajo lo que va ocurriendo y los nuevos cambios, para que se adapten a ellos y continúe su fidelización”, cita un estudio de Michael Page, Great Place To Work® y Glüky Group.



Juan David Castro

Contenido@elempleo.com