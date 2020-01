Retener al talento un reto para las empresas este año

Archivo particular

Colombia si bien ha tenido protestas, estas no han afectado mucho, la economía y el ámbito laboral.

Con la expectativa en la publicación de las cifras de desempleo en Colombia que divulgará el Dane este viernes y que permitirán una evaluación más completa del panorama laboral en 2019, las empresas hacen sus pronósticos.



El año pasado, el comportamiento del desempleo se mantuvo al alza, y en promedio la cifra se ubicó en el 10,6%.



Aunque existe la posibilidad de que el promedio baje por la contratación de temporadas, lo más probable es que el panorama del desempleo sea similar en 2020 y que se mantenga en dos dígitos o incluso llegaría a empeorar.



Con el fin de definir las prioridades y perspectivas de las compañías en el 2020, Page Group, hizo una encuesta a cerca de 20.000 ejecutivos, profesionales y líderes empresariales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú a fin del año para establecer los pronósticos en la contratación y retención de talentos y retorno de inversión.



“Estamos frente a un año que nos invitará a fortalecer lo construido en gestiones anteriores, pero que además está mediado por las protestas de Chile, Ecuador y demás países vecinos que tienen su efecto en el desarrollo industrial. Colombia si bien ha tenido protestas no ha afectado mucho o no en la misma medida la economía y el ámbito laboral”, explicó Beltrán Benjumea, Managing Director de PageGroup Colombia.



Entre los resultados, la región apunta a una estrategia generalizada enfocada en mejorar la productividad en los distintos sectores para incrementar sus ventas e ingresos.



Así mismo, las empresas apuntan a una gestión moderada de sus recursos, haciendo especial foco en la atracción de inversionistas y en la retención de talento.



El 77% de los encuestados que se encuentran activos laboralmente, también manifestaron estar abiertos a un cambio y es que luego de que el 16% vio que se redujo la inversión en su sector, el 4,3% señaló que tuvo que hacer recortes de personal.



Los sectores de la región en donde se registra la mayor desocupación son: Servicios Generales, Negocios, Construcción, Edificación, Bienes Raíces, Retail y Ventas Directas.

​

Por eso mismo, los empresarios esperan que este año puedan retener el talento, sin que se afecte su expansión de operaciones, inversión en tecnología e implementación de procesos de transformación digital.



“Colombia inicia con una posición de ventaja, se espera un crecimiento sostenido, habrá una demanda de talento cualificado, se seguirá demandado talento cualificado, bilingüe, que es una de las fortalezas del colombiano y que hará que sus salarios se incrementen”, agregó Benjumea.



De acuerdo con el directivo, los sectores que tendrán una mejora significativa en el país son los digitales, el e-comerce, los energéticos, el de hidrocarburos, la infraestructura y construcción sin perder de vista el agro industrial.



El informe señala que el escenario de Brasil es quizás más desfavorable respecto a la contratación, pues en un 56,6% de los encuestados no considera aumentar su dotación y el 81,2% planea hacer una reducción de personal dentro del primer semestre.



Lo que podría señalar, que las empresas empezaran a optar por contrataciones temporales.



Entre las competencias, las que se valorarán más en los profesionales son las de sortear las crisis de manera creativa, sin descuidar los conocimientos técnicos necesarios de cada sector y en cada labor.



CONVULSIONES Y MEDIDAS



La protestas en Chile y Colombia, la renuncia del presidente boliviano, la posesión del nuevo presidente de Argentina y las masivas jornadas de marchas en Venezuela impactaron la economía regional.



Los países con mayor índice de disconformidad salarial fueron Argentina (71%), Perú (69,3%) y Brasil (64,1%).



Los empresarios de México, demostraron estar en oposición con las decisiones tomadas por sus políticos, mientras que en Colombia el 72,4% esta en desacuerdo con algunas medidas, pero en general se sienten a gusto.