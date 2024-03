Royal Caribbean busca personal para trabajar en cruceros de lujo: vea las condiciones

Royal Caribbean International se es una empresa de cruceros que nació en 1969. Actualmente, cuenta con 27 barcos, que han visitado 77 países y 6 continentes.



El objetivo, según manifiesta en su página web, es brindar experiencias únicas a bordo, por ello se han "introducido numerosas primicias en la industria, desde la escalada en roca hasta el patinaje sobre hielo y el surf en el mar, todo diseñado para cautivar tanto a familias como a aventureros en busca de nuevas experiencias. Con emocionantes itinerarios que recorren algunos de los destinos más codiciados del mundo, los huéspedes siempre disfrutan del servicio amable y atractivo que caracteriza a Royal Caribbean".



En este sentido, la compañía busca que los colaboradores que entran al equipo, estén interesados en interactuar con los huéspedes, que tengan actitud de servicio, disposición para la atención y siempre una buena actitud.



Vacantes disponibles

En el sitio web de empleo de la empresa se distinguen tres departamentos en los que hay varios subdepartamentos que requieren personal para diferentes cargos. A continuación se comparte en los que hay ofertas de empleo:



- HOTEL

1. Casino

2. Culinario

3. Entretenimiento

4. Instalaciones

5. Finanzas

6. Alimentos y bebidas

7. Actividades para invitados

8. Relaciones con los huéspedes

9. Gestión hotelera

10. Limpieza interna

11. Recursos humanos

12. Tecnologías de la información

13. Inventarios

14. Salud médica y pública

15. Marketing a bordo

16. Programa de salvavidas

17. Foto



- MARINA



1. Cubierta

2. Eléctrico

3. Motor

4. Seguridad

5. Administrativo



- DESTINO PRIVADO

1. Entretenimiento

2. Ejecutivo

3. Finanzas

4. Bebida Alimenticia

5. Recursos Humanos

6. Tecnologías de la Información

7. Inventario

8. Operaciones en la Isla

9. Operaciones de Salvavidas

10. Seguridad

11. Seguridad

12. Operaciones Shoret

13. Técnico

14. Experiencia en la Isla



Paso a paso para aplicar

Para poder aplicar siga las siguientes instrucciones:



1. Ingrese al siguiente link: https://rclctrac.com/

2. Seleccione en la parte superior la opción 'Oportunidades de trabajo'.

3. Luego encontrará un listado de departamentos y subdepartamentos, de clic al que más se ajuste a lo que busca.

4. Se desplegarán los cargos disponibles. Vuelva a dar clic al que prefiera.

5. Aquí se desplegará una pantalla emergente en la que se explica las funciones del cargo y en la parte superior le aparecerán tres opciones, debe dar clic en 'Aplica ya'.

6. Le aparecerán dos espacios para que digita su e-mail y luego debe dar al botón inferior.

7. Luego, recibirá un link de verificación en su correo para continuar creando su cuenta CTRAC. Debe dar clic en el link que recibió.

8. Luego lo redirigirá a un formulario de registro. Ingrese sus datos como lo indica y siga el paso a paso.





Ahora bien, otra forma para confirmar si hay vacantes disponibles para su país, es ingresando al siguiente link: https://careers.royalcaribbeangroup.com/our-hiring-partners/ y debajo de 'Encuentre socios de contratación locales' selecciona su país y allí le desplegará las empresas que contratan y son asociadas a la red de cruceros, indicando también las vacantes disponibles y la información de contacto para que pregunte directamente por las posiciones.



Tenga en cuenta, que hay países en los que no hay actualmente socios, por lo que no aparecerá nada al seleccionar el país.



