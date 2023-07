Hay 1.500 vacantes para personas multilingües: así puede aplicar

El sector público y el privado se han articulado para ofrecer la Rueda de Empleo Multilingüe, el próximo 11 de julio de 8 a.m. a 5 p.m.



El evento tendrá lugar en Compensar Sede Empresarial de la 68, en Bogotá, en donde podrá encontrar 1.500 ofertas en sectores como tecnología, tercerización de servicios, BPO, hotelería y turismo, Industrias Creativas, entre otros.



Serán 25 empresas las que participarán, pero tenga en cuenta que estas ofertas están dirigidas específicamente a talento multilingüe, es decir a personas que hablen idiomas como inglés, portugués, francés, japonés, alemán e italiano.



Justamente, María Isabel Carrascal, gerente de Educación, Empleo y Fomento Empresarial de Compensar se refiere a la importancia de dominar un segundo idioma: “Esta rueda de empleo abre grandes oportunidades para jóvenes y adultos que dominan un segundo idioma, ratificando que Bogotá, cada vez más, se inserta en la economía internacional. Definitivamente, aprender otros idiomas está abriendo puertas para el crecimiento profesional”.



Los promotores del evento son Invest in Bogota, AmCham Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Compensar y la Red de Centros Binacionales, es decir la integración entre la Alianza Francesa, el British Council, el Centro Colombo Americano, Educación Colombo Japonesa, el Goethe-Institut, el Instituto de Cultura Brasil Colombia y el Instituto Italiano de Cultura.



Según Invest in Bogotá el objetivo de esta rueda es: "Contribuir al cierre de brechas de talento humano, además de facilitar la conexión de talento humano especializado en la consolidación de las operaciones tanto de las empresas extranjeras como del tejido productivo local".



En este mismo sentido, Isabella Muñoz, directora ejecutiva Invest in Bogota, agencia líder de promoción de inversión en Bogotá, agrega que la finalidad del evento es "disminuir las brechas de talento humano y apoyar a las empresas extranjeras a expandir sus operaciones”.



Para quien este interesado los organizadores de la rueda precisan que:



1. Para asistir al evento las personas deben hacer una preinscripción en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/2p9fj2fb.



2. Debe llevar su hoja de vida actualizada e impresa y tenerla de forma digital en el correo electrónico.



Se recomienda tener alguna certificación de un segundo idioma para acceder a estas ofertas.



