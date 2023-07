Salario a personas con posgrados es el doble del promedio

A pesar de las brechas en materia de educación, actualmente en Colombia, la promoción de los estudios posteriores al pregrado universitario estarían mejorando las condiciones laborales de los colombianos que los realizan y los poseen.



De acuerdo con el informe de ‘Tendencias Laborales’ del portal elempleo.com en alianza con la Universidad Externado de Colombia, el comportamiento de la oferta y demanda en el país, ha variado en el periodo de análisis de junio de 2022, al mismo mes del 2023.



Cabe destacar que el documento registró los requerimientos del mercado frente a los posgrados (especializaciones o maestrías) revelando que de las más de 90.000 empresas activas y de las más de 470.000 ofertas laborales en la plataforma, durante el último año el salario promedio ofrecido a un profesional con posgrado duplicó el de aquellos que no lo poseen.



Es así que, según las cifras, el salario promedio para aquellas personas que cuentan con ese nivel de educación se ponderó en unos $5,8 millones, mientras que para las ofertas que no requieren de posgrado, el sueldo estaría por un margen de $2,7 millones. De igual manera, llevando la mirada hacia lo particular, el salario promedio ofrecido en las ofertas realizadas que requiera de especialización se encuentra entre los $6 a $8 millones, al tiempo que para aquellas que necesitan de maestría se posiciona en unos $4,9 millones.



Ahora bien, en cuanto a las ofertas laborales publicadas en la plataforma que requieran de ese nivel de educación superior, el documento destaca que en ese periodo de tiempo, estas pasan las 36.000 vacantes para profesionales, siendo unas 30.000 de requerimiento de especialización y cerca de 5.524 de estudios como la maestría.



Al respecto, Hernando Parra, rector de la Universidad Externado de Colombia, aseguró que es necesario facilitar e incentivar el acceso de los profesionales del país a complementar sus estudios de pregrado a través de una especialización, una maestría o un doctorado, no solo como una puerta para lograr un aumento salarial o un cargo directivo.



“El sector público, privado y la academia debemos encontrar nuevas formas de facilitar e incentivar el acceso de los profesionales colombianos a programas de posgrado, como una forma de potenciar el recurso humano del país e incidir a través en el desarrollo y el progreso de Colombia”, afirmó el rector.



Adicionalmente, agregó que esta es una oportunidad para obtener el conocimiento necesario para continuar aportando al desarrollo y progreso del país por medio del talento humano.



Llevando la mirada hacia las ofertas publicadas para asumir los cargos directivos, elempleo.com estima que existen un total de 21.874 vacantes profesionales, entendiendo el periodo en el que el estudio fue realizado. También, de ese total, 19.172 están enfocadas en gerencia media, mientras que unas 2.702 son para alta gerencia.



Por otra parte, las ofertas laborales realizadas en la plataforma para cargos directivos que requieren de posgrados ya asciende a las 10.445 vacantes entre junio de un año y el otro.



Los más remunerados

De acuerdo con el informe de elempleo.com y de la Universidad Externado de Colombia, los sectores que ofrecen las mejores remuneraciones son el de comercio exterior con cargos como gerente de ventas, subgerente de comercio exterior y especialista en gerencia. Para este trabajo, se enfatiza en la necesidad de tener dos idiomas, español e inglés.



De igual manera, se encuentran las ofertas para publicidad y mercadeo en los cargos de director de marketing y ejecutivo comercial, especialista en gerencia y gerente de ventas. Estas ofertas requieres solamente de idioma español.



Además, se suman las vacantes en consultoría en recursos humanos, para ejercer el cargo de CFO, director financiero, country manager, director retail, empleo para el que se sugiere tener español, inglés, francés y alemán.



Cabe destacar, que para los tres sectores, la remuneración que se ofrece está por encima de los $21 millones, según la estimación hecha por la plataforma.



Igualmente, se detalla que existen otras dos ofertas que están entre los $18 millones a $21 millones. De acuerdo con elempleo.com y el Externado, los cargos para los que se oferta este monto de salario son el desarrollo y diseño de páginas web, con empleos como senior software engineer, senior java script, senior developer, java solution architect, senior backend developer, azure engineer, consultor, subdirector de implementación técnica, technical director y gerente de fábrica de software.



También se destaca el sector de los productores y distribuidores de software con cargos como gerente general, gerente comercial, desarrolladores.net, desarrollador react native senior, desarrollador react front end senior, ingeniero cloud senior infraestructura aws, consultor ingeniero devsecops, entre otros.



