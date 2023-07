¿Qué pasaría con el empleo si sube mucho el salario mínimo?

El incremento del salario mínimo en Colombia es uno de los puntos que muchas personas a nivel nacional han demandado al Gobierno durante décadas, esto a razón de las condiciones de vida desfavorables que vive gran parte de la población.

Aumentar el salario mínimo, sin embargo, no es una tarea pragmática, pues se tiene que tener en cuenta diversos factores, entre estos, los efectos que tienen estos para las empresas que, a fin y al cabo, son grandes generadoras de empleo.



Este aspecto, por lo menos en Colombia, se manifiesta en que este monto lo obtiene un mayor número de trabajadores, a pesar de que en otros países del mundo, e incluso, de la región, son más elevados, según un análisis de Sergio Rivera, magíster en Economía de la Universidad del Rosario y estudiante del PhD en economía en la Universidad de Maryland.



El experto, quien participó en el Seminario de Economía y Desarrollo organizado por el Departamento Nacional de Planeación, asegura en dicho espacio que "el monto individual del salario mínimo en Colombia no es alto, pero dado el número de personas que devenga un salario semejante –que en el país es inferior al salario promedio– las variaciones de este afectan a muchos más trabajadores que en un país desarrollado y, por ende, impactan de manera sustancial los costos laborales de las empresas, por su inclinación a resolver sus problemas de productividad vía salarios y no mediante la introducción de innovaciones en los procesos tecnológicos".



De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se estima que más de 3,4 millones de personas reciben un salario mínimo mensual legal vigente en el país. Esto representa el 15,7 % de la población económicamente activa en Colombia.

Salario mínimo. iStock

El experto además sostuvo que el salario mínimo tiene un alto costo en el país, lo cual ralentiza el crecimiento de las empresas y tiene un efecto sobre toda la economía, en la medida en que produce pérdidas de empleos. Esta situación afecta principalmente a los negocios más pequeños.



Según los resultados de su estudio, la variación del salario mínimo reduce el crecimiento del empleo si se estima tanto el modelo condicionales (a lo largo del tiempo) o no condicional.



Entre los resultados del análisis se cuenta que un aumento del 1 % en el salario mínimo en Colombia puede repercutir en la pérdida de 2.800 empleos en cuestión de un año, con lo cual si ese incremento se mantuviera en un rango de 15 años, se perderían 42.000 empleos.



Otro de los efectos que encontró de dicha variación en la industria está relacionada con la contratación de mano de obra a medida que se presenten estos cambios en el salario mínimo. "Los resultados muestran elasticidades significativas del salario mínimo a largo plazo en la demanda laboral, lo que significa que el salario mínimo presiona la sustitución de trabajadores calificados por trabajadores no calificados", explicó Rivera.



Si bien estos factores inciden en todo el sector productivo, las compañías de menor tamaño son las más expuestas a los efectos negativos adversos de posibles incrementos del salario mínimo.



Además, los sectores que generan más empleo son más sensibles a las variaciones del salario mínimo y delos precios propios, lo que revela la presencia de la diversidad dentro de la manufactura, según el experto.



