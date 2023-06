‘Poner en riesgo la vivienda es jugar con el empleo’

El programa Mi Casa Ya ha sufrido cambios desde la llegada del nuevo Gobierno, y ante los ojos de Sandra Forero, expresidenta de Camacol, este no es el camino.

En entrevista con Portafolio, la consultora habló sobre cómo mejorar este subsidio y de alternativas para no cambiarlo.

¿Cómo percibe la ralentización en las ventas de vivienda?



Se han desplomado las ventas de vivienda social. Incluso tenemos caídas del 80% en la última medida de Galería Inmobiliaria en el mes de mayo. Más allá de las cifras, es necesario ver qué se está haciendo para revertir este problema que es de todos, la vivienda es un derecho constitucional.



Cuando se caen las ventas, caen las iniciaciones lo que a su vez deteriora el empleo y se pone en riesgo la sostenibilidad de empresas, micronegocios, y lo peor, el ahorro de 58.000 hogares. Es una situación compleja, que si bien, hay efectos externos que inciden en ello, también hay elementos que podrían ayudar a mitigar lo que está pasando.

¿Cómo ve los cambios en el programa Mi Casa Ya?



Fue un programa que le cambió la historia a la vivienda en Colombia. Permitió que más hogares accedieran a una vivienda. ¿Por qué funcionó? Llevamos más de tres décadas mirando si la problemática era un tema de subsidios, de suelo, o un alivio a la cuota. Con este programa concurre todo, eso permitió un cierre financiero para los hogares.



Entre más se pueda focalizar mejor, pero eso no quiere decir que para focalizar se desampare a hogares que tienen entre 2 y 3 salarios mínimos que han hecho el esfuerzo de ahorrar estos dos últimos años pagando su cuota inicial y ahora no se les permita acceder a la vivienda. Focalizar sí, pero fortaleciendo el programa, no debilitándolo.

¿Qué opina sobre el uso del Sisbén en el programa?



Todos estos ajustes con el Sisbén y el nuevo proceso de asignación de subsidios, esa lentitud que ha tenido de ponerse al día, con esas familias que les falta el subsidio, que llevan más de 10 meses esperando, es la muestra que no está operando y es lo que nos tiene en este problema.

El 75% de los subsidios que se entregaban llegaban a hogares con ingresos hasta dos salarios mínimos. Sí era un programa que estaba focalizado y llegaba a 350 municipios. Ahora se dice que va a llegar a Villavicencio o Ibagué, perdón, pero ahí ya llegaba el programa.

¿Cuál sería la forma para destrabar los subsidios que faltan por entregarse?

El programa estaba funcionando bien y la forma de focalizarlo más no era como se está haciendo, es decir, cambiando los mecanismos de asignación e involucrando al Sisbén. Es un mecanismo que para unas cosas es valiosa y no tanto para otras.

Esta inacción del Gobierno, que se lleven 10 meses esperando los subsidios, y que no se puedan asignar con el mismo ritmo del proceso anterior, es tiempo que no se puede recuperar.



El Gobierno ha dicho que es un programa que estaba desfinanciado…

De hecho, casi todos los años, el programa ha funcionado con lo que se define en presupuesto más adiciones presupuestales para cumplirle a los colombianos. Esto requiere voluntad política y entender que poner en riesgo que una familia no reciba su vivienda pone en juego el empleo y el desarrollo económico.

Lo que se está viendo es que esto se vaya a lograr esta vez, porque en vez de centrarse en conseguir los recursos, se decidió hacer ajustes al programa que lo hacen menos efectivo y menos eficiente.

¿Preocupa que a quienes va dirigido el programa no puedan acceder a un crédito?



Es que nos estamos devolviendo con las decisiones de política pública con esta decisión de empezar a debilitar Mi Casa Ya. Tiene un objetivo que compartimos, pero ese no es el camino.

Un programa que con unos ajustes hubiera funcionado muy bien hubiera sido el de arriendo social. Se puede llegar a los hogares de ingresos más bajos, se les apoya dos años de arriendo y están listos para ser propietarios, no era debilitando Mi Casa Ya.

¿Qué piensa sobre la idea de incentivar la autoconstrucción?



Hemos avanzado en que haya oferta de vivienda social y nos toca seguir avanzando. La autoconstrucción se vuelve un problema de cómo garantizarle la misma dignidad a estos hogares, ellos también tienen derecho de tener un espacio público, iluminado, seguro, con colegios. Tomar el camino de la autoconstrucción es negarle a esos hogares vivienda digna.

¿Y sobre el programa Cambia Mi Casa?

Es muy valioso. Tenemos un problema de marginalidad, porque no hemos logrado de ofrecer la vivienda digna, entonces legítimo que se le ayude a las personas a mejorar su casa, pero el esfuerzo central debe estar en que en unos años en Colombia la gente no tenga que vivir en la marginalidad.

¿Cuándo se verán los efectos de las menores ventas?



Los ciclos de los proyectos entre 18 y 24 meses si se suma la parte comercial hasta la iniciación. Es decir, es un efecto que se empezará a ver desde el segundo semestre en adelante.

El Dane reveló que el área paralizada ha aumentado. Son más de 300.000 metros cuadrados que no siguen construyéndose. No solo es el empleo que se veía hacia adelante, sino se pone en riesgo el empleo desde ahora. Ni siquiera en pandemia tuvimos esos niveles de parálisis de obra, es una muy mala señal.



