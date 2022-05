¿Se revitaliza el sindicalismo en el mundo?

Después de que los trabajadores del gigante tecnológico Amazon, de propiedad de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, anunciaron la creación del primer sindicato de la empresa en abril, análisis sobre la revitalización del sindicalismo han recorrido el mundo.



La posibilidad se hizo viable frente a la escasez de trabajo y a los atropellos laborales registrados durante y en nombre de la pandemia y por la flexibilización de los espacios y horarios de trabajo con la generalización del trabajo remoto.



“La emergencia sanitaria precarizó algunos trabajos, lo que despertó un sentimiento de agravio laboral ante los abusos corporativos y reavivó las exigencias del sindicalismo”, admitió el The New York Times.



Dan Cornfield, profesor de sociología en la Universidad de Vanderbilt y experto en relaciones laborales, consideró que lo de Amazon fue el primer paso de otros que favorecen el creciente activismo laboral que se detecta en Estados Unidos y, también, “una victoria trascendental para los trabajadores que están organizando sindicatos locales”, dijo a Reuters.

Para él, lo de Amazon fue como “una victoria tipo David y Goliat” y la señal de que empieza a formarse una creciente ola sindical en el mundo.



“Hemos trabajado, nos hemos divertido y hemos hecho historia”, escribió en tono en twitter el líder del movimiento obrero Christian Smalls tras lograr la aprobación del sindicato por la mayoría de los trabajadores de un almacén de Amazon en Staten Island, Nueva York a principios de abril.



Amazon se involucró directa y activamente para impedir que los trabajadores aprobaran el sindicato y llegó a colgar carteles en las instalaciones de la empresa en los que pedía a los trabajadores votar en contra de la creación del mismo del mismo.



También creó una web para hacer campaña en su contra y cuestionó la experiencia y competencia del sindicato.



REPERCUSIÓN



Para Francisco Maltes Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), no sorprende la revitalización del sindicalismo con el triunfo de los trabajadores de Amazon porque “la libertad sindical, que en esencia es derecho de asociación y negociación, es universal y puede ser ejercido cuando las personas vinculadas al mundo del trabajo lo consideren pertinente”.



Pero reconoce a Portafolio que “la pandemia del covid-19 y el confinamiento, fueron utilizados por algunos gobiernos para limitar las libertades democráticas, cercenar derechos laborales y aumentar las cargas de trabajo y, en muchas ocasiones, pasar algunos costos a los trabajadores, en el caso de las empresas”, como sucedió en Amazon.



Eso motivó la creación de sindicatos en algunas empresas como el único mecanismo de defensa de los intereses de los trabajadores, afirmó.



La CUT considera que lo sucedido en Amazon “es un mensaje muy importante para los trabajadores de todo el mundo, en particular, para los que cuentan con altos niveles de capacitación y un ejemplo a seguir por otros trabajadores vinculados a las tecnologías y a otros sectores”.



América Latina, en su opinión es “un subcontinente en ebullición donde el movimiento sindical viene jugando un papel importante en los cambios de modelo que se han dado en Argentina, Bolivia, Colombia y Chile”.



En Estados Unidos, como en otras partes del mundo, la filiación sindical es baja y no supera el 11% pero el hecho de que 2.654 empleados de Amazon votaran a favor de la creación del sindicato y 2.131 en contra de la misma no sólo es un hito sino que representa una victoria para los defensores laborales y organizaciones de trabajadores estadounidenses que se quejaban de las prácticas abusivas y la desprotección a la que estaban sometidos los trabajadores de Amazon.



En Colombia, la CUT nació como un proyecto de unidad sindical hace casi 40 años, pero, al igual que en Estados Unidos y otras partes del mundo la filiación es baja.



Se estima que más del 80% de los sindicatos colombianos cuentan con menos de 100 afiliados y el 20% restante poco más de 25 afiliados, que es el número mínimo de miembros exigidos.



A excepción del sindicato de los educadores, la mayoría de estas organizaciones sindicales colombianas son pequeñas y descentralizadas.



La Organización internacional del Trabajo, OIT, admite, por un lado, que la emergencia sanitaria agravó los problemas laborales existentes y, por otro, que la afiliación a los sindicados se ha ido mermando a nivel mundial y, con ello, la capacidad de los mismos “para organizar y prestar servicios a los trabajadores”.



También que, de momento, el panorama es incierto, porque “la globalización, los cambios demográficos, medioambientales y tecnológicos están modificando los mercados laborales de hoy y determinarán los del mañana”.



No obstante reconoce que, ante todos los escenarios, el más posible es que los sindicatos se revitalicen, encuentren técnicas innovadoras y formen coaliciones para representar a todos los trabajadores.



Para Maltes, los retos que enfrenta el movimiento sindical es no desistir en sus objetivos, estar atentos a las transformaciones laborales que se van registrando y continuar trabajando a favor de los derechos laborales de los trabajadores.

GLORIA HELENA REY

Para Portafolio