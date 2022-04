Sector TIC necesitará unos 162.000 profesiones para el año 2025

Si bien el sector de las TIC ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años en Colombia, de acuerdo con Fedesoft, se necesitarán unos 162.000 profesionales para el año 2025 con las habilidades que demanda el mercado actual.

Para Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft, la capacitación de jóvenes se ha convertido en una de las tareas más urgentes, en la que se incluye también cerrar la brecha de género.



“Tan solo el 35 % del sector de las TIC está conformado por mujeres y, de los profesionales graduados en talento TI del año 2019, solo el 23,2 % fueron mujeres. El rol de las mujeres en las ingenierías y en tecnología ha sido incipiente, porque hemos pensado que no es un sector para nosotras y es un error. La tecnología es un mundo femenino, es un espacio de creatividad, de innovación de cuidado y de instinto”, apuntó Duque.



Y es que no solamente falta representación femenina en las empresas del sector TI, sino que, según el observatorio TI del Ministerio de las TIC, la diferencia de sueldos ofrecidos a mujeres en cargos TI en comparación con los hombres en posiciones similares es del 15 %.



“El problema aquí es que no solamente se están dejando a un lado a las mujeres profesionales en TI para ser contratadas en las empresas, sino que también reciben un sueldo menor. De acuerdo con un estudio de Women in Tech de Page Group, el 32 % del desequilibrio de género proviene de los mismos empleadores”, dijo Duque.



De acuerdo con Fedesoft, aunque las cifras hacen cada vez más explícita la brecha de género, el emprendimiento ha dado campo a que muchas mujeres tomen en sus manos sus propias ideas de negocio en el sector de las TI.



“En Colombia, según el MinTIC, el 39 % de los emprendimientos y proyectos de tecnología son liderados por mujeres. Así mismo, un estudio revelado por LinkedIn demostró que el número de mujeres en posiciones administrativas en compañías incrementó un 18 % en los últimos años”, destacó Fedesoft.



