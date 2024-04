El 83 % de colombianos aprueba subir gasto para generar empleo

La firma Ipsos dio a conocer su más reciente estudio de percepción ciudadana, titulado ‘populismo en 2024’, en el cual consultó a más de 20.000 personas en 28 países, entre esos Colombia, sobre su percepción de las élites económicas y políticas y el estado actual de temas como la unidad y el impacto del populismo en el día a día.



(Lea más: Advertencia: las duras sanciones si incumple este importante trámite ante la Dian)

Dentro de las primeras conclusiones, el informe resalta que el 58% a nivel mundial siente que su país está en declive, y el 57% siente que la sociedad de su país está rota. Llama la atención que este es el caso de muchos países incluso con un buen crecimiento del PIB, en los que la percepción pesimista es alta.



“Por populismo, nos referimos a una estrategia política, a menudo aprovechando el sentimiento anti-élite, empleada por un emprendedor político con algún objetivo específico, generalmente electoral, en mente”, explicaron desde Ipsos.



En este sentido, implementa el Índice de Sistema Roto, que para el caso de Colombia es del 63%, esto quiere decir que seis de cada 10 colombianos cree que las cosas no van bien y refuerzan el discurso “antisistema” que va en contra de los esquemas económicos, políticos y sociales actuales.

(Lea más: Vía decreto Gobierno le da facultades a la Adres para giros directos: cómo funcionaría)

Si bien el resultado más reciente, para 2023, marca un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto al 2022, cuando quedó en 60%, si se revisa frente al 2021 (74%), deja ver que esta tendencia ha perdido fuerza durante los últimos años.



Así las cosas, el 71% de los colombianos cree que la economía está manipulada a favor de unos pocos, el 72% siente distantes a los partidos políticos, así como el 71% piensa que a las élites políticas no les importa la clase trabajadora.



No obstante, pese a estas opiniones, los colombianos se siguen mostrando conservadores a la hora de pensar en los líderes de cambio que necesita el país, ya que apenas el 38% está de acuerdo con que, para arreglar el país, se necesita un “líder fuerte” dispuesto a romper las reglas, dato que quedó muy por debajo del promedio mundial (49%).



Entre tanto, al planteamiento sobre que “las cuestiones políticas más importantes (en el país) deben ser decididas directamente por el pueblo a través de referéndums, no por los funcionarios electos”, el 61% de los consultados manifestó que está de acuerdo, mientras que apenas un 15% rechazó la idea.

(Lea más: La propuesta de la Misión de Descentralización de reformar las regalías)

Otro dato que llama la atención tiene que ver con la percepción frente a los inmigrantes, que según Ipsos es todavía “violenta”, ya que el 59 % de las personas a nivel mundial sienten que cuando los empleos son escasos, los empleadores deben priorizar la contratación de personas de su país sobre los inmigrantes.



Para el caso de Colombia, este indicador llegó al 70 %, es decir, que siete de cada 10 colombianos aprueba priorizar la contratación de mano de obra local en tiempos de crisis, superando incluso a países como Estados Unidos, que quedó con 49%, o España, que alcanzó un 43%.



Sin embargo, la percepción cambia al consultar sobre si el país sería más fuerte si se detiene la inmigración, ya que apenas un 50% de los colombianos encuestados dijo que sí, mientras que un 19% está en desacuerdo con esta idea y un 28% se mostró indiferente respecto a la realidad planteada.

(Vea: Imagen desfavorable al gobierno Petro llega a 61,9 %, según encuesta de Guarumo)

Contratación FOTO: iStock

Prioridades en el gasto público

En uno de sus apartados, la firma Ipsos consultó a los colombianos sobre el manejo de los impuestos y gastos de presupuestos para temas como educación, defensa, seguridad y superación de brechas de pobreza, encontrando que si bien el discurso “antisistema” es fuerte, las prioridades de la gente poco han cambiado.



Al revisar el nivel de aprobación, si se subiera el gasto presupuestal, el 76% apoya infraestructura, el 83% para educación y para creación de puestos de trabajo y el 84% para salud, siendo este último el más alto del informe.

(Lea más: Troncal Magdalena 1 y 2 lograron su cierre financiero)

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio