Seis ideas para retornar al mercado laboral si está sin trabajo

Después de haber salido de un empleo en una empresa, comenzar un proceso de reinserción laboral es un gran reto profesional porque implica enfrentarse nuevamente al mercado.



Es posible que si usted no encontró empleo durante alguna temporada tenga algunas dudas sobre cómo presentarse nuevamente a una vacante. DNA, consultora experta en talento humano, recomienda algunos puntos para tener en cuenta.





(¿Qué hacer y qué no hacer para buscar empleo?).

Para empezar, es importante hacerlo desde lo más básico, es decir, elaborar una hoja de vida adecuada. Es importante que en ella refleje sus logros y oportunidades de mejora, así como un plan que lo dirija hacia sus objetivos profesionales.



APÓYESE EN ACTIVIDADES DE 'NETWORKING'



Esta herramienta le permitirá no solo ampliar su círculo profesional al conocer a más personas en determinadas actividades, sino que podrá hacer parte de grupos de proyectos que le darán un valor agregado en su currículo.



(Errores frecuentes en la búsqueda de empleo).



TENGA BUENA ACTITUD Y PREPARACIÓN



Tras la búsqueda de trabajo, será importante poner en práctica estas dos palabras para ser considerado un gran aspirante para el puesto. Por eso, es vital informarse y tener conocimiento sobre el mercado al cual se está enfrentando.



PREPÁRESE PARA LA ENTREVISTA



En esta parte se debe tener claro un orden de ideas, pues acá es donde se da a conocer la persona de manera profesional. Además, es importante estar preparado para preguntas como "¿por qué salió de su último trabajo?" o "¿qué busca para su futuro?". Sin embargo, lo más importante es que sea totalmente sincero con sus respuestas y que no caiga en actitudes como hablar mal de su exempleador.



(Mitos que no debe creer al momento de buscar trabajo).



TOME LA INICIATIVA



Durante este proceso, muéstrese informado e interesado; también, llame a su entrevistador para conocer el estado del proceso y sea proactivo. Incluso, utilice recursos tecnológicos para activar su networking, contactar más empresas y participar en grupos que ofrezcan oportunidades laborales.



INFÓRMESE SOBRE SU VALOR EN EL MERCADO



A través de plataformas de estudios salariales, por ejemplo Show Me The Money, para conocer el valor real de su trabajo, esto le proporciona una ventaja competitiva al momento de negociar su aspiración salarial. Sin embargo, recuerde que tanto pedir demasiado como muy poco puede influir en el resultado de su proceso, por esto es muy importante que se informe previamente.





Economía y Negocios