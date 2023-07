Procesos largos y complejos alejan candidatos de un cargo

En tiempos en que contar con personal idóneo en las empresas es un desafío, los departamentos de recursos humanos deben velar por la buena experiencia del trabajador desde el mismo momento en que participa en un proceso de selección.

​

Esa es una de los temas que aborda Teamtailor, empresa sueca y creadora de la plataforma de selección y seguimiento de candidatos (ATS, por sus siglas en inglés).



Esta compañía hizo un estudio denominado “En la mente de 400 candidatos”, en el que encuestaron a personas que buscaban trabajo activamente o que habían empezado a trabajar en los últimos tres meses.



(Vea: Trabajadores colombianos, los más comprometidos de la región).

Carlos Gutiérrez, director de Ventas para España y Latinoamérica de Teamtailor, señala que un candidato promedio suele pasar horas en procesos de solicitud y muchos los abandonan a la mitad cuando este resulta demasiado largo y complejo.



A su juicio, "esto es más habitual con los candidatos pasivos, ya que no tienen claro si realmente desean cambiar de trabajo. Examinando las principales frustraciones vemos que la duración media de los formularios de solicitud es uno de los principales inconvenientes (46%) y un escollo importante para casi la mitad de los encuestados”.



Al respecto, la firma subraya que un proceso de postulación claro, transparente y eficiente, que brinde retroalimentación y comunicación clara en todas las etapas puede generar una impresión positiva en los candidatos, así como aumentar su compromiso y motivación para seguir adelante.



(Vea: Ya entró en vigencia la reducción de la jornada laboral en Colombia).



Por el contrario, si el proceso es confuso, largo, desorganizado o si los candidatos no reciben respuesta o retroalimentación es más probable que abandonen la oferta laboral.



El sondeo arrojó también un cambio de las personas sobre la forma de concebir el trabajo. En ese sentido, para las personas es imprescindible que su vida privada vaya acorde de una forma sana y justa con el trabajo.



“De ahí que, si un proceso de selección no los atrapa en todos sus sentidos y fases, no les costará abandonarlo”, anota el análisis.



Los candidatos quieren ver toda la información posible en la oferta y esto incluye el salario. Lo recomendable es que se indique una banda salarial para negociar según la experiencia. Este hecho aportará valor y seriedad a la oferta de empleo y transmitirá confianza, dijo Gutiérrez.

Dar razón es fundamental

Al examinar los tiempos de espera que se toman las empresas en responderle a un candidato si sigue en un proceso de reclutamiento o no, se encontró que a un 31% de los encuestados les molestó no volver a tener noticias del reclutador, ni siquiera de forma automatizada. Se recomienda la espera sea la mínima posible, con una semana como tiempo máximo.



El 30% de las personas entre 25 y 34 años, están buscando una buena cultura de trabajo que incluye comunicación y transparencia (43%); oportunidad de aprender (36%); y ambiente animado y social (35%).



(Vea: Las mejores plataformas para buscar empleo fuera del país).



PORTAFOLIO