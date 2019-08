Sigue subiendo el desempleo: en junio fue de 9,4%

El desempleo en el país sigue subiendo. En el sexto mes del 2019, la tasa total nacional de desocupación llegó a 9,4% y en el total de 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 10,7 %, lo que significó un incremento del 0,36% frente a un año atrás, cuando estaba en 9,1%.



En los seis ultimos meses, el país registró en enero 12,8% –el más alto desde 2011–; en febrero, 11,8%; en marzo, 10,8%; en abril, 10,3% y en mayo 9,4%.



En su reporte mensual, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) incluyó que la cantidad de población ocupada nacional llegó a 22,6 millones mientras que el número de desocupados fue de 2,3 millones, con un incremento de 95.000 personas, concentrándose en el rango de edad de 25 a 54 años, con una mayor participación de las mujeres.



“Este mes nos trae noticias alentadoras con respecto al mercado laboral urbano, vemos una corrección importante en el desempleo en 13 ciudades y áreas metropolitanas, con una variación de la población ocupada en 127.000 personas entre junio de 2018 y el del 2019, y en el caso de la población desocupada se ve una reducción de 28.000 personas y en la población inactiva de 145.000 personas, lo que nos indica que hay una tasa de desempleo urbano que está disminuyendo”, aseguró Juan Daniel Oviedo, director de la entidad.



El caso preocupante está en las tasas nacionales: el mercado laboral registró un incremento de 431.000 personas a la inactividad. “Este año, desde enero, hemos tenido una cantidad de desocupados cada mes muy alta, pero en junio, se registró la primera disminución en el contexto urbano, además se recuperaron las cifras positivas en la ocupación, cosa que no teníamos desde febrero”, añadió el funcionario.



Por sectores

Desde la perspectiva de las ramas económicas, la población ocupada del país se concentró mayoritariamente en construcción, al crecer en 321.000 personas, concentrados en Bogotá, Medellín y Cali.



En el sector agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, también se presentó una recuperación del 0,7% (después de cinco meses de reducciones), incrementando la población ocupada en 166.000 personas, lo cual refleja una reactivación del sector tras la ola invernal.



Mientras que, por el contrario, el sector de actividades inmobiliarias presentó una reducción en el número de ocupados de 227.000 personas y, de igual forma, el sector comercio, hoteles y restaurantes, que registró una disminución de 133.000 personas.



A nivel nacional, las mujeres presentaron un incremento en 122.000 ocupadas, concentradas en la actividad económica de servicios comunales, sociales y personales con (127.000 más), que contribuyeron con 2,6 puntos porcentuales de la variación total de 2,5%.



“En el contexto nacional es la construcción la que está jalonando el empleo, también ocurre en lo urbano y también pasa con los servicios comunales, sociales y personales”, agregó Oviedo.



Ciudades

En la radiografía hecha a las ciudades, durante el trimestre abril - junio 2019, las que registraron las mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó con 20,3%, Valledupar con 16,2% y Armenia con 15,8%.



Las que menores tasas de desocupación tuvieron fueron Cartagena (7,3%), Barranquilla y su área metropolitana (8,0%) y Pereira (8,2%). En Bogotá se registró un 10,3%. “Como el empleo que se está generando en construcción y en servicios está relacionado con más de 10 empleados, es natural que la tasa de informalidad urbana tenga una reducción, al pasar del 47,3% en el trimestre de abril y junio de 2018 al 46,8% del mismo periodo de este año”, explicó el director de la entidad.



La proporción de ocupados informales en las 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas, para el trimestre abril-junio de 2019, presentó reducción de 0,5 puntos porcentuales en la tasa de informalidad laboral en la zona urbana.



Allí, Cúcuta presenta la mayor tasa con 71,8%, mientras que Manizales tiene la menor (40,3%). Quibdó (56%) es la ciudad con mejor desempeño en materia de informalidad, al reducir su tasa en 4,1 puntos porcentuales, frente al mismo periodo de 2018.



“Geográficamente, Cúcuta tiene una tasa de desempleo de 15,6%, pero con una informalidad superando el 70% y aumentando casi tres puntos porcentuales por encima de lo registrado en el trimestre anterior, caso contrario a lo que ocurre en Quibdó, que a pesar de tener la mayo tasa de desempleo del país (20,3%) bajó su informalidad (a 6%), lo que significó cuatro puntos porcentuales menos que el año pasado”, resaltó.



Migración

En el tema de migración, hay una estabilidad en la tasa de desempleo de la población que hace 12 meses vivía en Venezuela, al comparar de julio de 2017 a junio del año pasado pues para entonces registraba 19,3% y ahora está en 19,4%.



“La tasa de desempleo de esta población es de 19,4%, 10 puntos más alta que la de las personas que no vivían en Venezuela. En el trimestre, la inclusión no es significativa, pero lo que vemos es que, en el año, en promedio el país ha perdido 10.000 ocupados de los más de 22 millones por personas que hace 12 meses vivía en Venezuela”, explicó Oviedo.



Sobre las perspectivas que se pueden tener del mercado laboral y el futuro de la tasa de desempleo, el funcionario enfatizó en que es un proceso que data desde mitad de 2015.



“Nos aproximamos a una estabilidad en la tasa de desempleo; tenemos una perspectiva alentadora ya que por ejemplo, desde septiembre del 2018 no registrábamos un descenso de la tasa urbana y el 9,4% de junio y nos llevan a la estabilidad”, concluyó Oviedo.



Sector construcción, con 1,5 millones de empleados

La construcción alcanzó un nivel máximo histórico de ocupación con 1’545.000 personas, lo que representó un 7% del total de la mano de obra empleada del país, y la creación de 185.000 nuevos puestos de trabajo en el último año.



“Este resultado, es un gran aporte para la economía y al mercado laboral del país, compensa el menor desempeño que se observó en la ocupación de otros sectores. Por eso hemos insistido en que acelerar la dinámica del sector constructor es la mejor apuesta para impulsar el crecimiento y empleo”, dijo Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camaco).



Las mejores dinámicas asociadas a este sector se dieron en Bogotá, Medellín, Armenia y Manizales.