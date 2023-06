Así puede aplicar a subsidio de desempleados con caja de compensación

¿Sabía que si está desempleado puede recibir, en este 2023, una ayuda económica de su caja de compensación? Pues bien, hace aproximadamente tres años se aprobó un mecanismo frente a la crisis del covid- 19 para proteger a los trabajadores.



(Vea: ¿Qué efectos tendría la reducción de la jornada laboral en el salario?).

El llamado 'Mecanismo de Protección al Cesante' garantiza que usted pueda acceder a servicios como la salud, la pensión, la capacitación laboral.



En caso de que cumpla los requisitos recibiría dos salarios mínimos diferidos en tres pagos mensuales por el mismo monto.



En el artículo compartido por el Ministerio del Trabajo se revela que: "Recibirán una transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, divididos en tres mensualidades iguales que se pagarán mientras dure la emergencia y, en todo caso, máximo por tres meses".



(Vea: De Latinoamérica, México es el país con más nómadas digitales).

Requisitos

Si usted cumple con lo siguiente podría iniciar el trámite:



1. Haber estado inscrito durante un año a la caja de compensación.



2. Ser un trabajador que haya cotizado en la categoría A o B del estándar salarial.



3. Haber sido un empleado o trabajador independiente.



4. Que su contrato laboral haya finalizado y no cuente otros ingresos para sobrevivir.



5. Trabajadores que hayan realizados aportes voluntarios a una caja de compensación familiar durante 12 meses, seguidos o no, en los últimos cinco años.



6. No estar activo en una EPS.



(Vea: Para 9,7 millones de estudiantes hay 452.429 docentes en el país).

Documentos requeridos

Tenga en cuenta que debe presentar, según información aportada por el Ministerio del Trabajo, los siguientes documentos:



- Certificado laboral especificando la fecha de retiro de su último empleo donde se evidencia el NIT de la empresa y firma.



- Diligenciar de manera electrónica el Formulario único de Postulación al 'Mecanismo de Protección al Cesante'.



(Vea: Por qué sería necesario hacer una reforma laboral en el país).



PORTAFOLIO