Tasa de desempleo en julio, el dato más bajo desde 2015

Los indicadores del mercado laboral continuaron mostrando una recuperación en julio. La tasa de desempleo continuó por debajo de los dos dígitos, y mostró una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022, pues pasó de 11% a 9,6%.



Esta es la cifra más baja que registra el país en un mes de julio desde 2015.





Según las cifras que entregó ayer el Dane, para ese mes había en el país 2,45 millones de personas en condición de desocupación, lo que implica 269.000 desempleados menos en relación con el año pasado en julio.



La directora del Dane, Piedad Urdinola, destacó por otro lado las cifras de ocupación. Según dio a conocer la funcionaria, para el séptimo mes del año en el país se registraron 23,1 millones de ocupados, lo que implica un aumento de 1,12 millones de empleos en comparación con el mes de julio del año pasado.



De acuerdo con el Dane, la tasa de ocupación se ubicó para el mes en 58,6%, un aumento de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022.



También, en línea con estos resultados de mayor empleo y menor desocupación se evidenció una reducción en la población fuera de la fuerza laboral, aquella que no está desempleada pero tampoco buscando empleo, como son los estudiantes, rentistas o personas dedicadas a labores del cuidado o del hogar.



Este grupo reportó 13,9 millones de personas, 308.000 ciudadanos menos que en julio de 2022.



Creación de empleos

Al revisar por los diferentes sectores, Urdinola destacó como los sectores que lideraron la recuperación del empleo fueron la construcción, con 234.000 plazas adicionales; las actividades artísticas y de entretenimiento, con 218.000; el comercio y la reparación de vehículos (176.000) y el alojamiento y los servicios de comida (163.000).



En contraste, solo en un sector se registró una menor ocupación, y fue en las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 60.000 ocupados menos entre julio del año pasado y julio de este año.

Hacia dónde va el empleo

Tal como lo explicó el centro de estudios económicos Anif, la reducción en el desempleo obedece principalmente al incremento en la tasa de ocupación durante el mes de julio.



Sin embargo, según detalló la entidad, es importante tener en cuenta que el empleo por cuenta propia, que es en su mayoría informal, creció en mayor medida que el empleo particular.



Las estadísticas oficiales indicaron que, de los 1,12 millones de empleos que se crearon entre julio de 2022 y julio de 2023, 604.000 corresponden a cuenta propia y 568.000 a trabajadores particulares.



“Eso es preocupante puesto que, a pesar de que el empleo continúe en aumento, el empleo de menor calidad que no protege a los trabajadores es el que impulsa ese crecimiento. Por lo tanto, es relevante la promoción de medidas que faciliten la creación de empleo formal en el país”, mencionó Anif.



Además, y a pesar de las cifras de julio, las expectativas a futuro inquietan a algunos de los analistas. Según destacó María Claudia Llanes, economista de BBVA Research para Colombia, el comportamiento del mercado laboral ha sido “especialmente bueno” a pesar de la desaceleración que ha experimentado la economía.



“El mercado laboral tradicionalmente se comporta con rezagos frente a la actividad económica. Por esa razón, no se debe descartar que este ritmo de creación de empleo y baja en la tasa de desempleo se moderen, por la moderación de la actividad económica que ya se está dando”, puntualizó la experta.



