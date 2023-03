Informalidad descendió a 57,9 % para el trimestre noviembre-enero

El primer reporte del mercado laboral informal para 2023 mostró cifras positivas, pues el indicador evidenció una mejora, y para el trimestre móvil comprendido entre noviembre de 2022 y enero de 2023 la proporción de ocupados informales en el país fue 57,9 %, lo que significó una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (58,4 %).



Así lo dio a conocer el Dane, que también reportó que en dicho periodo en el país se contabilizaron 22,14 millones de trabajadores, de los cuales 9,33 millones eran trabajadores formales, mientras que había 12,81 millones de personas ocupadas como informales.



(Lea también: Qué tanto la reforma laboral combatiría desempleo e informalidad.)

Por otra parte, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, esta proporción fue 42,3 %, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil noviembre 2021 - enero 2022 (43,7 %).



Estas zonas comprenden a Bogotá, Medellín y su área metropolitana (AM), Cali AM, Barranquilla AM, Bucaramanga AM, Manizales AM, Pereira AM, Cúcuta AM, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio. En estas urbes se ubican 10,45 millones de trabajdores, de los cuales 6,03 millones son formales y 4,42 millones informales.



(Lea también: Censo económico será clave en la medición de la economía popular.)



Así mismo, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de informalidad se ubicó en 44 % lo que significó una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (45,3 %).



Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Valledupar (68,3 %), Riohacha (67,8 %) y Sincelejo (65,9 %); mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Bogotá (32,5 %), Manizales y su área metropolitana (35,3 %) y Tunja (39,4 %)



Mientras, en el dominio geográfico centros poblados y rural disperso, que hace referencia a los municipios en zonas rurales, el indicador fue 85,1 %, representando un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil noviembre 2021 -enero 2022.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio