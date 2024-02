Trabajo remoto sigue siendo tarea pendiente en Colombia: las razones

El paso de la pandemia trajo consigo el comienzo de una nueva realidad en el mundo laboral que si bien se ha escrito con fuerza en gran parte de las naciones, la intensidad o alcances en cada país no ha sido el mismo, ya que en algunos lugares se habla incluso de turismo laboral y nómadas digitales, mientras que en otros sigue reinando la presencialidad.



Colombia es un claro ejemplo según el más reciente informe sobre las tendencias del mercado laboral presentado por Elempleo.com, ya que siete de cada 10 puestos de trabajo que se ofrecen actualmente exigen que el trabajador haga presencia todo el tiempo en un espacio definido por la empresa.



Michelle Mc Grath, jefe de Alianzas y Gobierno de Elempleo.com, explicó que tras una revisión a sus ofertas y el mercado laboral en el país, se pudo determinar que el 70% de los puestos de trabajo que se abrieron en esta plataforma son presenciales, mientras que la modalidad híbrida alcanza el 24% y la virtualidad es apenas el 6%.



Esto es dato muy importante para Jaime Urquijo, CEO de Great Place to Work Institute Colombia, quien resaltó que actualmente hay personas que no acuden a una oferta de trabajo si el cargo ofrecido no cuenta al menos con un leve porcentaje de virtualidad en las acciones a realizar dentro de una compañía determinada.



“Simplemente no quieren ir a la oficina, desechan las opciones que no tienen trabajo remoto, no importa qué beneficios se le ofrezcan o que exista proyección dentro de la organización. La pandemia llevó a muchas personas a preguntarse qué costo estoy dispuesto a asumir por satisfacer mis necesidades económicas y ahí empezaron todos estos cambios”, explicó Urquijo.

Este experto agregó que la presencialidad dejó de ser una prenda de garantía frente a que en realidad un empleado está trabajando o no y que aquellas empresas que no tengan en cuenta estos cambios en el mercado laboral, a futuro se podrían enfrentar a un escenario de falta de mano de obra y pocas alternativas a la hora de contratar.



Los datos fueron presentados durante el foro ‘Panorama de la Reforma Laboral y la empleabilidad en Colombia 2024’, realizado por Portafolio y Elempleo.com. Allí también se conoció que la brecha salarial entre hombres y mujeres es una realidad que se hace más evidente en los cargos gerenciales.



“Es muy triste ver que en cargos gerenciales las mujeres ganan 5,2% menos que los hombres, mientras que en los puestos de presidentes la remuneración femenina es 27% menor y en los cargos profesionales, las mujeres reciben un salario 11,5% menor que los hombres. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo para cambiar esto”, indicó.



Dentro de los datos que se socializaron también se conoció que la mayoría de las ofertas en el mercado laboral colombiano son para los profesionales (50%), seguida por técnicos (15%), tecnólogos (11%), Educación media (9,5%), Especialización (8%) y Maestría (1,3%).



Reformas del Gobierno

Durante este espacio de debate también se abordó la realidad a la que se están enfrentando las empresas en Colombia por cuenta de las reformas que alista este gobierno, las cuales, según Jairo Pulecio nuevo presidente de Acopi, deben tener más en cuenta a los empresarios.



“Partamos que, según lo dicho por el Ministerio del Trabajo, esto no busca generar más empleo, sin tener en cuenta que la mayoría de la mano de obra está en las microempresas y allí es donde se generan impactos negativos que terminarán generando una mayor informalidad”, dijo.



En los datos presentados por Elempleo.com en este foro está que el 24% de las empresas en Colombia no contemplan acciones para hacer frente a una eventual aprobación de las reformas, mientras que 20% dice que redefinirá beneficios extralegales, 18% cambiará turnos de trabajo y 17% rediseñará sus políticas de atracción de mano de obra.

“La reforma es necesaria, hay que cambiar y ajustar cosas, pero el punto es que se han equivocado en los objetivos de cómo lograr esa transformación. Es un error plantear la estabilidad laboral como objetivo y por ejemplo, dejar únicamente la modalidad indefinida”, agregó Alfredo Bateman, exsecretario de Desarrollo Económico de Bogotá.



Los panelistas reiteraron que lo más importante es que haya diálogo entre las empresas y el Gobierno, teniendo la confianza como parte importante de este proceso que ya arrancó.



