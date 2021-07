Las mujeres gastan casi 8 horas en tareas domésticas no pagas

Las mujeres hace casi 8 horas de tareas domésticas no remuneradas y los hombres, menos de 4 horas.

En línea con lo que han mostrado los datos estadísticos de Colombia y el mundo, las mujeres están sufriendo un incremento del tiempo que dedican a tareas domésticas no remuneradas, al mismo tiempo que tienen menos horas al día para dedicar a actividades remuneradas, personales o educativas.



Eso señala el último informe del Dane, con la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (Enut), que revisa la situación de las mujeres y los hombres con respecto al trabajo remunerado y el que no lo es en el periodo de enero a abril de 2021.



Según reveló el informe, en dicho periodo, en promedio, un hombre dedicó a diario 9 horas y 2 minutos a actividades de trabajo remunerado, y 3 horas y 10 minutos a aquellas de trabajo no remunerado. Por su parte, una mujer, en promedio, destinó 7 horas y 39 minutos diarios a actividades de trabajo remunerado, y 7 horas y 55 minutos a labores de trabajo no remunerado.



Eso se traduce, en otras palabras, que las mujeres tienen casi doble jornada para las que tienen algún empleo.



Asimismo, el Dane informó que en los primeros cuatro meses de 2021, el 84,9 % de las mujeres sostuvo que hizo lo que le correspondía con respecto a las tareas domésticas y de cuidado en el hogar, el 9,3 % dijo que hacía más de lo que le correspondía, y el 5,8 % manifestó que hizo menos de lo que le correspondía.



En los hombres, dichas proporciones fueron 84,1 %, 3,0 % y 12,9 %, respectivamente.



