Torre Access, el programa de acompañamiento para conseguir empleo

A pesar de que el mercado laboral en Colombia a mostrado señales de recuperación, el desempleo en el país se mantiene en tasa de dos dígitos, pues en agosto se ubicó en 12,3%.



Para hacer frente a la compleja situación del desempleo, que ya venía en ascenso desde antes de la pandemia, han surgido plataformas como TorreAccess, una iniciativa

de aceleración para individuos de Alexander Torrenegra, fundador e impulsor de varias empresas del campo digital.



Torrenegra explicó que la decisión surge porque que para muchos ha sido complicado conseguir el trabajo ideal. “En Torre llevamos 3 años desarrollando tecnología para conectar al mejor talento profesional con las mejores oportunidades remotas. Decenas de miles han encontrado trabajo a través de nuestra plataforma. Pero cientos de miles no han logrado hacerlo, comento.



En ese sentido, el empresario destacó que la misión es hacer del trabajo algo gratificante para millones de personas. “Es un problema que queremos resolver. Así que hemos estado investigando y encontramos algo bastante interesante”, sostuvo



Sobre el hallazgo, Torrenegra indicó que 50% de las oportunidades profesionales son conseguidas a través de redes de contactos y 50% por candidatos con perfiles impresionantes. “Entonces, si no tienes un perfil impresionante, una red de contactos fuerte o mucha ayuda. ¿Cómo haces para conseguir un gran trabajo?”, anotó.



Como respuesta, precisó que por esa razón se creó Torre Access: el primer programa de acompañamiento personalizado miembros de su equipo, entrenadores y él mismo, acompañara a las personas personalmente durante 90 días para ayudarles a conseguir el trabajo de sus sueños.



“¿Cómo funciona? Nosotros te ayudamos a encontrar un gran trabajo remoto en tech. Si es tu primer empleo, no pagas nada por ser parte de Torre Access. Si ya tienes trabajo y buscas uno mejor, tu suscripción es 100% reembolsable si en 90 días no has conseguido uno mejor”, indicó.



Los interesados pueden aplicar en http://torre.co/access