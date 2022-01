Trabajo en sector digital: lo que desean los empleados de las empresas

Boston Consulting Group (BCG) y The Network realizaron una encuesta global a 10.000 empleados en roles digitales y publicaron los resultados en el informe ‘Decoding the digital talent challenge’.



La encuesta encontró que para el 63 % de las personas el principal motor a la hora de cambiar de roles es la oportunidad de avanzar en sus carreras, seguido de la búsqueda de nuevos desafíos (49 %).



Para los empleados digitales, tener un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal sigue siendo el aspecto más valorado de su trabajo. Sin embargo, la compensación financiera, en forma de salarios e incentivos a largo plazo, como opciones de inversiones y acciones, ha ganado terreno, pasando del quinto al tercer lugar desde que se realizó la encuesta en 2018.



La diversidad e inclusión y los problemas ambientales también han aumentado en importancia durante el último año para el 61 % de los empleados en los campos digitales: al 50 % no le interesa trabajar para empresas que no comparten sus creencias de diversidad e inclusión y el 48 % adopta la misma postura con respecto a las políticas ambientales.



Por otra parte, el número de empleados en campos digitales que están dispuestos a trasladarse a otro país por trabajo ha disminuido del 67 % en 2018 al 55 % en 2021. No obstante, el 68 % estaría dispuesto a trabajar a distancia para un empleador sin presencia física en su país, un porcentaje significativamente mayor que para los trabajadores de otros sectores (57 %).



Puntualmente en América Latina, el 93 % de los encuestados están activamente buscando trabajo y esperan cambiar en los próximos 2 a 3 años. Sus motivaciones son, en un 75 %, la búsqueda de nuevos retos y, en un 55 %, no sentirse valorado en su posición actual.



Estados Unidos, Reino Unido y Australia encabezan la lista de países donde el talento digital buscaría trabajos remotos.



Para aquellos empleados del sector tecnológico que buscan trasladarse físicamente para trabajar, las preferencias han cambiado desde el 2018, ya que Canadá ha superado a EE. UU. como destino más deseable.



Los países europeos, entre ellos Alemania, Suiza y Francia, experimentaron un descenso en su popularidad, mientras que Singapur y Nueva Zelanda entraron por primera vez en el ‘top’ 10.



“Los salarios de los empleados del sector digital han ido en aumento y, según la encuesta, pudimos evidenciar que un buen candidato del sector digital puede tener hasta 20 o 25 ofertas laborales”, aseguró Sandro Marzo, managing director & partner BCG.



Aunque la crisis del covid-19 no afectó a los empleadores de tecnología en la misma medida que a la fuerza de trabajo general, la modalidad totalmente remota aumentó significativamente para los empleados en estos roles, alcanzando hasta el 76 % a finales de 2020, en comparación con el 41 % en 2018.



Al 95 % de los encuestados les gustaría conservar parte de esa flexibilidad trabajando al menos un día a la semana desde casa, aunque solo al 25 % le gustaría trabajar totalmente a distancia.



También se valoran mucho otros tipos de flexibilidad, ya que el 75 % prefiere trabajar con un horario total o parcialmente flexible.



"Desarrollar una estrategia integral para el talento digital es una necesidad de todos los empleadores", dijo Pierre Antebi, codirector de The Network y coautor del informe.



