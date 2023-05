Los comportamientos de oficina que son tóxicas en el trabajo remoto

Chisme, adulación en exceso, acoso. Los lugares de trabajo han albergado estas prácticas tóxicas desde el inicio de los tiempos, y una nueva encuesta ha descubierto que en el mundo híbrido, en el que los empleados pueden trabajar de forma presencial o virtual, el problema persiste.



Aproximadamente la mitad de los 800 trabajadores estadounidenses encuestados dijeron que los efectos negativos de la política de oficina se han mantenido igual en la era civil, mientras que otro 25% afirma que espera que el comportamiento perturbador empeore antes de mejorar.



“El trabajo es diferente hoy en día, por lo que la política de la oficina está surgiendo de diferentes maneras”, dijo Dana Sumpter, profesora asociada de teoría y gestión de la organización en la Escuela de Negocios Graziadio de la Universidad de Pepperdine y coautora de la investigación.



“Cuando se trabaja de forma remota, es más difícil pasar tiempo de calidad con los gerentes. Así que la gente recurre en ocasiones a la adulación para obtener esa atención”.



Más de un tercio de los trabajadores encuestados dijeron que la difusión de rumores y los halagos excesivos hacia los jefes fueron los comportamientos molestos más comunes que presenciaron, seguidos por el juego de culpas, las puñaladas por la espalda y el arrebato de crédito. Completando la lista estaban el acoso y el sabotaje.



La mitad de los encuestados dijeron que se sintieron presionados para participar en tales comportamientos, y uno de cada cuatro renuncio a un trabajo por eso.



Si bien no está del todo claro como el cambio a lugares de trabajo más híbridos afectará la permanencia y el impacto de la política de oficina a largo plazo, resulta cada vez más obvio que no es necesario estar en una oficina para participar en ese tipo de dinámicas.



Los aduladores, popularizados por personajes de televisión como 'Dwight Schrute' en 'The Office', suelen buscar emular el ejemplo de quien está a cargo. Y en un entorno virtual, pueden sentirse aún más inclinados a participar en ese tipo de comportamiento para asegurarse de que los jefes los noten, según Sumpter. “Cuando una persona lo hace y recibe una recompensa, los demás perciben que eso es lo que tienen que hacer para avanzar dentro de la organización”, dijo.



“Es contagioso y las organizaciones sufren”. Algunos empleados no lo soportaran. Dos de cada cinco trabajadores dijeron que la política de oficina los llevo a considerar dejar su organización, y 25% en realidad se fue debido a eso, siendo las mujeres más propensas a renunciar.



Difundir rumores podría reformularse como asegurarse de que todos estén al tanto de lo que sucede detrás de escena. Adular es sólo una convención social para suavizar todas las interacciones complejas que forman parte de cualquier día laboral. La investigación de Sumpter y su colega Kurt Motamedi es la última de una larga línea de estudios sobre el tema.



Las organizaciones son arenas inherentemente políticas, según han descubierto los académicos, por lo que el uso de la persuasión, la manipulación y la negociación pueden ser tan importantes como la inteligencia, la ambición y el trabajo duro.



Los más hábiles en política de oficina tienden a salir adelante en las organizaciones, pero ese éxito individual puede tener un alto costo para los colegas y para la reputación de la empresa. Más de nueve de cada diez trabajadores encuestados por los investigadores de Pepperdine dijeron que demasiada política de oficina puede causar problemas éticos y un lugar de trabajo tóxico, además de posibles problemas legales.



Aun así, los que difunden rumores y los aduladores no desaparecerán a menos que los gerentes eliminen los incentivos para tal comportamiento, al tiempo que recompensan acciones positivas como la colaboración. “Los gerentes deben denunciar estos comportamientos”, dijo Sumpter.



BLOOMBERG