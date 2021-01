Trabajo remoto, una tendencia que promete crecer aún más en 2021

El coronavirus cambió la forma de vivir de millones de personas en el mundo. Mientras años atrás la gente asistía masivamente al transporte público, al cine, a las discotecas, los bares, los museos y hasta a su trabajo, hoy la realidad es completamente diferente.



Por ejemplo, según cifras de los ministerios del Trabajo y de las TIC, en Colombia en la actualidad cerca de 3 millones de personas teletrabajan, mientras que en el 2018 esa cifra no superaba los 122 mil teletrabajadores y en ciudades como Bogotá, llegaba apenas a los 63.995 usuarios.



Esto da cuenta de un creciente fenómeno de la digitalización en todos los ámbitos, entre ellos el laboral, donde cada vez más empresas se sumergen en metodologías de trabajo remoto por las facilidades que representa ante la coyuntura que vive el planeta.



Para Óscar Terrazas, Community Partnerships Manager de Terminal.io, empresa que conecta a desarrolladores y programadores con oportunidades de empleo remoto en ‘startups’ tecnológicas, si bien esta es una modalidad de trabajo que ya está bien posicionada en industrias como la tecnológica, lo cierto es que debido a la pandemia, esta logrará crecer durante el 2021 en otros sectores económicos, gracias a los beneficios que ofrece tanto para empresas como para empleados, entre los que se encuentran:



1. Equilibrio para el trabajador en términos de su vida personal y laboral, ya que al no tener que asistir a una oficina tendrá la posibilidad de optimizar su tiempo y desarrollar actividades extracurriculares que mejoren su productividad.



2. Posibilidad de vincularse a un trabajo en cualquier empresa del mundo, debido a que aquí no hay limitantes geográficas que lo impidan. Claro está, cabe resaltar que eso también dependerá del tipo de trabajo que desempeñe y el huso horario en el que se encuentre la compañía.



3. Las empresas pueden acceder a un amplio portafolio de talento humano y con ello contratar a un profesional de cualquier lugar del planeta.



4. Los trabajadores podrían obtener programas o beneficios de bienestar, salud mental y física, teniendo en cuenta que varias empresas le apuestan a este tipo de iniciativas para mejorar la calidad de vida de sus empleados desde casa.



5. El trabajo remoto de algunas compañías incluye el pago del servicio de internet, la instalación de una oficina ergonómica o la entrega de beneficios para estudiar, por lo cual, quien se vincule a través de esta modalidad laboral podría acceder a todo esto.



“El trabajo remoto es una tendencia laboral que llegó para quedarse en Latinoamérica y de la que ‘startups’ como la nuestra, nos hemos encargado de promover para llevarle a los profesionales de la región una serie de beneficios que probablemente no encontrarán en compañías con modelos de trabajo tradicionales. Esto ya hace parte de gigantes mundiales como Google, Facebook o Microsoft, entonces, ¿por qué no seguir su ejemplo para crear organizaciones más flexibles y empleados más felices?”, añade Terrazas.



Según un informe elaborado por Terminal.io, antes de la pandemia, casi el 60 % de las empresas restringían de alguna manera esta modalidad de trabajo dentro de sus organizaciones. Sin embargo, hoy en día, la mitad de los líderes de las compañías anticipan un aumento en el número de empleados que trabajarán de forma remota y de manera permanente en los próximos 2 años.