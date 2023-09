Sólo tres de cada 10 empresas esperan contratar en el final de año

ManpowerGroup presentó su más reciente medición de la Expectativa Neta de Empleo (NEO) en Colombia de cara al cuarto trimestre de este año, en la cual se aprecia que las proyecciones de generación de trabajo formal en el país no son las mejores para el cierre del 2023.



Este indicador, clave en la intención de contratación de los empleadores, si bien muestra un crecimiento notable en comparación con el trimestre anterior, todavía se encuentra en niveles muy bajos, ya sea por falta de mano de obra o prevención de las empresas en estos tiempos de crisis.



En diálogo con Portafolio, Javier Echeverri Hincapié, presidente ManpowerGroup Colombia explicó que la NEO se calcula al restar las reducciones planificadas por parte de los empleadores a aquellos que tienen la intención de contratar, ha aumentado en un impresionante +6 puntos porcentuales, alcanzando el 32% en el cuarto trimestre de 2023.



“A pesar de este aumento, la noticia menos alentadora es que menos de 1 de cada 3 empresas espera generar empleo al cierre del año, lo que refleja la incertidumbre persistente en el mercado laboral (...) esto se puede entender en el contexto que tenemos con unos desafíos macroeconómicos que ponen a pensar a los empleadores”, explicó Hincapié.



En el estudio se resalta que uno de los factores que contribuyen a esta incertidumbre es la escasez mundial de talento, que está en su punto más alto en 17 años, afectando al 77% de los empleadores en Colombia, lo cual deja claro que las empresas están luchando por encontrar candidatos con las habilidades necesarias para llenar sus vacantes.



“De la investigación participan unas 39 mil empresas, en 41 países, para el caso de Colombia estamos hablando de alrededor de unas 800, y lo que vemos es que las empresas están siendo más precavidas a la hora de vincular nuevo personal, ya que si bien se dio un aumento propio de la temporada que se avecina, todavía hay cierto temor por todo el contexto que vivimos”, agregó Javier Echeverry.

El análisis también revela que algunos sectores experimentan una mayor demanda de contratación que otros. En particular, los sectores de Energía y Servicios Públicos y Cuidado de la Salud y Ciencias de la Vida se destacan por su expectativa de empleo positiva, con una NEO de +53 % y +47 % respectivamente.



Acá también destacan Industrias y Materiales (33%), Transporte, Logística y Automotor (31%), Bienes y Servicio de Consumo (30%), Finanzas y Bienes Raíces (26%), Tecnologías de la Información (25%) y Otros (25%). Todo esto explicado en su mayoría por la cercanía con la temporada decembrina.



Si bien se espera un fortalecimiento en la intención de contratación para el cuarto trimestre de 2023, es importante tener en cuenta que se proyecta una disminución de 11 puntos en comparación con el cuarto trimestre de 2022. Esta variabilidad muestra la volatilidad inherente en el mercado laboral y la importancia de monitorear de cerca las tendencias.



“En lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas (pymes), estas son las más optimistas en cuanto a las perspectivas de contratación, con una NEO del 39%, lo que representa un aumento significativo de 13 puntos porcentuales desde el tercer trimestre de 2023, mientras que el mismo panorama no se observa en las grandes o grupos grandes, que llegan apenas al 29%”, agregó Javier Echeverri.



A nivel global, los indicadores no distan mucho de la realidad en Colombia, puesto que el resultado general fue del 30%. Los empleadores en América del Norte (+35%) informaron las intenciones de contratación más fuertes, seguidos por Asia Pacífico (+32%), América del Sur y Central (+31%) y Europa, Medio Oriente y África (+25%).



