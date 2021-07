¿Buscando trabajo en tecnología? La empresa Indra tiene 400 vacantes

No necesita experiencia previa para los trabajos que ofrece Indra.

Indra, una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría, tiene más de 400 vacantes en del sector tecnológico del país para impulsar la generación de empleo de calidad y contribuir a la formación de talento cualificado en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira.



Por una parte, tiene 150 vacantes disponibles para primer empleo a través de su programa Jóvenes Profesionales, con el que busca brindar oportunidades laborales a estudiantes de últimos semestres y recién graduados.



Las personas que deseen enviar su candidatura a los cargos deberán tener título académico de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en Ingeniería Electrónica, Sistemas, Informática o Telecomunicaciones. Para aspirar no es necesario contar con experiencia laboral previa.



Dependiendo del perfil y la labor a desempeñar, los interesados deberán tener conocimientos generales en algunos programas como Java, Python, bases de datos, desarrollo SQL, operación y soporte de infraestructura, y tecnologías avanzadas tales como: RPA, Canales digitales, Big Data y Azure.



Para facilitar esta iniciativa, Indra ha establecido convenios con siete universidades del país, lo que le ha permitido elevar su capacidad de innovación, mientras que al mismo tiempo crea oportunidades para cientos de jóvenes que están en busca de su primer empleo.



En su primer año de implementación en Colombia, el programa Jóvenes Profesionales ha beneficiado a más de 300 jóvenes.



De otra parte, la compañía ha desarrollado un segundo plan de captación de talento de 270 cupos disponibles bajo su programa Semillero Indra, enfocado en tres colectivos específicos: madres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad y jóvenes que por diferentes razones no han podido obtener un título profesional. Para estas opciones el único requisito es tener el título de bachiller.



Para garantizar un proceso de adaptación óptimo de estos perfiles al puesto de trabajo, Indra creó un completo programa de formación y entrenamiento para la transferencia de conocimientos especializados en cuatro áreas o módulos básicos: competencias genéricas, competencias institucionales, atención al cliente y competencias del cargo.



Así, una vez superada la capacitación, los seleccionados para ser parte de este programa entrarán a formar parte de los experimentados equipos que integran los diferentes proyectos que la compañía lidera en materia de Business Process Outsourcing (BPO) con diferentes clientes de primer nivel.



En caso de estar interesado en las vacantes disponibles en el marco de los programas descritos, los aspirantes deben enviar su hoja de vida al correo talentoindracolombia@indracompany.com y especificar en el asunto el programa al cual está interesado en postularse: Jóvenes Profesionales o Semillero Indra.



PORTAFOLIO