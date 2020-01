Sáquese un 10 en la vida y deje de enviar hojas de vida

El martes pasado estaba iniciando clase cuando una estudiante, María Alejandra, un poco desesperanzada me preguntó: “profesor, ¿cómo hago para hacer empresa? Hace dos semanas salí de mi práctica empresarial y estoy en ese punto desesperante que no sé qué hacer con mi futuro profesional. Paso y paso hojas de vida y no me llaman ni a una entrevista”.



Así fue como una larga clase de “Posicionamiento Orgánico” en buscadores, se transformó en una apasionante reflexión de la situación que viven hoy en día muchas personas, no solo los jóvenes.



Recientemente un gran amigo luego de 10 años de trabajo en una multinacional de electrónica japonesa, me llamó a contarme que su jefe los había reunido a contarles que la empresa continuaría solo como distribución, por consiguiente de las 60 personas que operaban la empresa debían quedar solo 3… ¡Sí solo tres! Mi amigo con una hija de apenas 4 meses de nacida, ahora se enfrenta a replantearse su vida. Como todo padre responsable, Camilo está buscando un empleo similar que le asegure un ingreso para sacar a su hija adelante, pero en el fondo sabe que recuperar su trabajo como Gerente de Mercadeo no será una tarea fácil.



Historias como estas se repiten día a día. Son muchas las circunstancias que nos obligan a repensarnos, replantearnos y a recalcular nuestra vida. Enfrentar la presión social, económica, familiar y emocional para buscar nuevas alternativas profesionales y seguir en el “ruedo” requiere un análisis profundo que nos saque de la “encrucijada”.



Es así como luego de analizar en clase los diferentes escenarios, concluimos que los siguientes puntos son necesarios para aquellos valientes que decidan que es mejor levantarse a crear su propia empresa, que gastar más tiempo corrigiendo y enviando miles de hojas de vida.



A CONTINUACIÓN LOS PUNTOS A TENER EN CUENTA:



1. Desde el fondo de su alma y de su corazón encuentre esa actividad que usted sabe hacer y que lo haría feliz. En otras palabras más modernas “su propósito”.



2. Busque satisfacer sus necesidades básicas, mientras logra que su empresa tenga los resultados económicos esperados. Encuentre trabajos que no consuman el 100% de su tiempo, por ejemplo Amazon Flex.



3. Relaciónese con personas que hayan cumplido los objetivos que usted busca, los famosos mentores. No pida opiniones o dé mucho crédito a personas que no hayan tenido los éxitos que usted quisiera.



4. Desarrolle aliados estratégicos, sepa que sin la debida ayuda física, moral, espiritual y económica usted no lo logrará. Se vale pedir ayuda, para esto es indispensable que conozca sus áreas de oportunidad.



5. Tenga una eterna mentalidad de aprendiz y sea muy curioso. El mundo en todas las disciplinas avanza a pasos agigantados. Hoy ser experto en algo es muy difícil y hasta ingenuo. Busque el conocimiento y la tecnología en su diario vivir. “Tenga espíritu explorador, aprenda todos los días de algo/alguien”.



6. Conozca que las grandes empresas se han construido en el tiempo. El éxito no sucede de la noche a la mañana. Recuerde que Amazon dio pérdidas durante 7 años y hoy es de las empresas más importantes del mundo.



7. Tenga demasiada paciencia. Nada en la naturaleza se hace corriendo y hoy la mayoría de nosotros anda corriendo y sin tiempo para nada. Quienes tienen hijos ven que estos se crecen y no se dan cuenta. Lo mismo pasa con las empresas, a veces no vemos resultados y un día miramos la historia y nos damos cuenta que la empresa creció.



8. Aprenda a vender, una empresa que vende es una empresa que tiene futuro. Inicie muy pequeño, piense que cada venta que haga es un trofeo que está recibiendo. Como en el deporte uno empieza jugando en quinta categoría y luego va escalando y logrando triunfos hasta llegar a primera categoría. Lo mismo pasa en las ventas, logre una venta pequeña, busque más que una utilidad una profunda relación con sus clientes, recuerde que un cliente satisfecho vuelve a comprar y lo mas importante nos recomienda. Hoy la mejor forma de lograr ventas es la recomendación de los usuarios.



9. Establezca bien los objetivos, a veces nos frustramos porque los objetivos que nos ponemos dependen de otros. Mejor rétese con objetivos que dependan de usted, por ejemplo en vez de tener el objetivo de vender mil millones de pesos al año póngase el objetivo de hacer 100 citas de ventas efectivas.



10. Acepte perder. Deportes como el golf y el tenis nos enseñan que muchas veces vamos a perder, y sí, así son los negocios, nada que hacer, vamos a perder. Lo importante es tener el carácter y la templanza para levantarnos con más ganas, capitalizar lo aprendido y “volver a las canchas” mas fortalecidos. Tenga muy en cuenta que ¡solo pierde el que se rinde!



En realidad no hay una fórmula secreta ni un camino comprobado. Luego de leerme la biografía de Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Henry Ford (Ford) y muchas más, encuentro que hay algunos rasgos comunes, pero que cada uno de ellos encontró su propio camino. Como dice una famosa canción: “caminante, se hace camino al andar”. Así que tome la decisión, deje de arreglar su hoja de vida, deje de pensar a corto plazo y enfréntese, o mejor rétese a crear una empresa que logre satisfacer alguna necesidad para una audiencia definida.



JUAN CARLOS BRICEÑO TRUJILLO - ESPECIAL PARA PORTAFOLIO

Profesor de Marketing de la Universidad del Rosario y CESA. CEO Shape Marketing.