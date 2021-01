Empresarios de buses piden incentivos y no subir peajes

Aunque algunos sectores se han venido reactivando tras la pandemia, otros siguen afectados. Este es el caso de los transportadores de pasajeros de carretera, que a diferencia de otros años, en que hacían su ‘agosto’ en la temporada de fin de año, en este diciembre solo movilizaron 35% de los pasajeros que tradicionalmente usan este servicio, como consecuencia de la crisis, las restricciones, y el temor al contagio.



A raíz de ello, empresarios y representantes de los transportadores intermunicipales enviaron una carta al presidente Iván Duque, solicitando medidas inmediatas para aliviar la crisis que enfrenta el sector.



En la misiva, fechada el 29 de diciembre de 2020, se presentaron 15 peticiones, entre las que se solicitó “revisar la capacidad autorizada”, para que las empresas puedan organizarse y flexibilizar aspectos relacionados con su patrimonio y “la transferencia libre de los equipos para permitir la reposición de éstos”.



Los representantes del sector también pidieron el congelamiento del precio de los peajes durante 2021, y permitir que las empresas de transporte terrestre de pasajeros por carretera puedan acceder a los beneficios del Paef “mediante una reglamentación que se ajuste a la realidad de las relaciones económicas del sector”.



Según uno de los firmantes, José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), no todas las empresas han podido acceder a este alivio.



“Algunas se han beneficiado con el Paef, otras han tenido dificultados en cuanto a los temas de contratación de conductores, lo importante es que se abra un espacio de diálogo y no haya restricción en las empresas, y así también garantizamos permanencia en el empleo”, dijo Rodríguez.



Otra solicitud tiene que ver con el lanzamiento “inmediato” de una línea de crédito anunciada por el Gobierno para el sector, que aún no se ha puesto en marcha.



“Estamos pendientes, pero todavía no se ha consolidado, y también pedimos que se amplíen los plazos iniciales de los créditos”, explicó el presidente de Addit. Esto, refiriéndose a una ampliación en el periodo de gracia de los créditos bajo las líneas establecidas por Bancóldex.



En aspectos fiscales, solicitaron la exoneración del 50% en el pago de la contribución especial de vigilancia para el año 2020 y del 30% para el año 2021; y la devolución del 15 % restante de los fondos de reposición a los propietarios.



OTRAS PETICIONES



Otro punto de la carta busca que, dada la coyuntura, la frecuencia en las rutas sea determinada por la demanda de pasajeros, y que no se de lugar a aperturas de investigaciones por abandono de rutas, cuando haya una disminución mayor a 50% en la demanda.



En línea con esto, los transportadores solicitaron “repensar el papel de la Superintendencia de Transporte, por ser constantes los excesivos requerimientos de información al sector formal”, y adaptar los trámites asociados a la modificación de rutas, a la reestructuración de horarios y otros cambios en el servicio.



En cuanto a los incentivos, solicitaron que se trabaje en un plan puntual para el sector, como se hizo con la Ley de Turismo. “El sector transporte es el motor que facilita el turismo, pero no recibe beneficios ”, indicó Hernando Tatis, director ejecutivo de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la Andi.



Tatis destacó la modificación en la ocupación por medio de la Resolución 2475 del 23 de diciembre de 2020, con la que se aumentó a 70% la capacidad de los vehículos. “Este fue un alivio que recibimos, pero solo se hizo efectivo desde el 24 de diciembre”, dijo.



Según el ejecutivo de la cámara sectorial de la Andi, el sector todavía no ha recibido razón del Gobierno por la carta. “Esperamos tener alguna respuesta la próxima semana, porque tuvimos que atender la temporada en estas condiciones”.



Laura Lucía Becerra Elejalde