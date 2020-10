‘Este año crecimos 15% y conservamos todos los empleos’

El sector de alimentos no ha parado por la pandemia en Colombia, e incluso muchas de estas empresas han tenido un crecimiento mayor al registrado en 2019.



Diego Rosado Gómez de la Torre, el CEO de la división internacional de Alimentos de Grupo Gloria, hizo un balance de la situación de la empresa en el país y cómo han mantenido a toda su plantilla en medio de la coyuntura.

¿Cómo está Gloria en el país y cuáles son los planes de inversión?



Colombia es estratégico dentro del proceso de crecimiento del Grupo; Gloria Colombia está cumpliendo 15 años en el país, aniversario que es un motivo de orgullo y, a la vez, el desafío de reafirmar la confianza en este territorio, lo que implica seguir desarrollando un negocio de alto valor para el sector lácteo y de consumo masivo en general.



Gloria Colombia realiza inversiones periódicas, primordialmente concentradas en el frente de la calidad, las cuales impactan a toda la cadena que va desde los ganaderos -proveedores de la materia prima- hasta el punto de venta.



En los últimos tres años hemos realizado inversiones por más de 18 millones de dólares en planes de apoyo al ganadero y mejora en las plantas para garantizar la promesa de calidad de nuestros productos.



¿Cómo están en innovaciones y nuevos productos?



En lo que se refiere a innovaciones, precisamente acabamos de lanzar al mercado un nuevo derivado lácteo. Se trata de yogurt California con nuestros sabores tradicionales de pera y manzana, los cuales han tenido amplia acogida entre los colombianos.



¿Cómo está Colombia en comparación con otros mercados?



La situación de todos los países en los cuales está presente el Grupo es muy similar, hemos detectado señales claras de contracción del consumo, que previsiblemente responden a la crisis social provocada por la coyuntura de pandemia. Colombia es de los países más industrializados de la comunidad andina y de América del Sur, lo que nos obliga a estar a vanguardia y mantener la competitividad.



Trabajamos en innovación para ofrecer alternativas que nos permitan cumplir a cabalidad con la fórmula costo-beneficio, con plena garantía de la calidad.



¿Cómo han visto el efecto de la pandemia en la alimentación de los colombianos?



Hemos detectado una mayor preferencia por los productos para preparar en el hogar, por encima de los productos listos para el consumo, lo que nos ha llevado a ajustar nuestro portafolio.



Adicionalmente, corroboramos la importancia del consumo de productos lácteos para apoyar la buena salud, gracias a sus grandes beneficios nutricionales. Es por tal motivo que, desde la declaratoria de la emergencia sanitaria, tomamos las medidas necesarias para continuar trabajando sin interrupciones para garantizar la compra de la materia prima a nuestros proveedores, y la disponibilidad de nuestros productos.



¿Y cómo van las ventas?



Vamos creciendo un 15% frente al año pasado y se conservan el 100% de los puestos de trabajo. Este año se han invertido 2,5 millones de dólares y no se ha parado por la pandemia del coronavirus.



El reto más importante que hemos enfrentado ha sido operar de manera continua a pesar de las restricciones. El desafío no ha estado exento de obstáculos que hemos sorteado mediante el diseño de una operación híbrida, de presencialidad y virtualidad.

Ha sido clave mantener el ánimo del equipo de cara a la difícil situación, y pensar que a pesar de las circunstancias podemos aportar a la compañía y al país.



En la oferta comercial, el principal reto ha sido entender las necesidades y posibilidades de nuestros clientes y adaptarnos a ellas, lo que se refleja en un ajuste del portafolio en los diferentes canales.



¿Qué vendrá para el fin de año y para 2021?



Para lo que resta del 2020 seguiremos desarrollando el negocio que hoy crece de manera importante, apalancado en la calidad de nuestros productos ampliamente reconocidos a nivel nacional.



Seguimos apoyando el país garantizando la continuidad en nuestra cadena de valor; adicionalmente estamos evaluando las posibilidades del desarrollo de nuevos productos de cara al 2021, con la perspectiva de nuevas inversiones.



A pesar de la situación, vemos el futuro con mucho optimismo. Tenemos el ánimo y el compromiso de seguir invirtiendo en Colombia.



¿Qué ha pasado en términos de calidad de la leche, tras la multa por lactosuero?



Gloria Colombia no ha recibido ninguna multa por tal tema. No utiliza lactosuero en la elaboración de su leche, cumpliendo a cabalidad con los principios y parámetros de calidad establecidos en la regulación Colombiana.



Nuestro compromiso con la calidad nos ha llevado a aportar información y a colaborar en la realización de análisis en diferentes puntos de la cadena de suministro, lo que permitió concluir que existen casos de la presencia de lactosueros en la leche en Colombia que se confunde con la presencia de GMP (Glicomacropéptidos), nuestra compañía está atenta de la determinación de la línea base, así como del establecimiento de valores de referencia, y la adopción de un método analítico que permita identificar de manera efectiva y confiable la presencia de lactosueros adicionados.