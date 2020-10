‘Somos optimistas, pero reactivación va a medias’

Pintuco celebra sus 75 años de fundada con un mensaje positivo en torno a una oferta que se adapta a las expectativas de los consumidores. El presidente de la empresa, Juan Carlos Moreno, explica que en medio de una reactivación a medias a causa la incertidumbre que genera la crisis sanitaria, es optimista sobre las perspectivas.



¿Cuáles son los hitos de la compañía en sus 75 años?



Pintuco ha vivido la historia y también ha hecho parte de ella. Ha facilitado algunas cosas que hacen parte del desarrollo industrial y de los hogares. Primero, es interesante que desde la fundación fue el emprendimiento -aunque en ese momento no se utilizaba ese concepto- de dos personas - Germán y Alberto Saldarriaga, padre e hijo- quienes vieron la oportunidad y fueron capaces de tomar riesgos. Eso ha identificado nuestra trayectoria.



Lo segundo, es que Pintuco ha sido creadora de categorías, algunas de ellas del hogar, como la de pintura exterior, con Coraza. Y lo otro es habernos anticipado en categorías habilitadoras del desarrollo de industrias. Ese el caso de los recubrimientos para automóviles.



¿Este año cómo les ha ido?



Hoy sigue la incertidumbre con una reactivación a medias. Esto ha hecho que los planes que teníamos, que no es que hayan cambiado, pero sí vayan a otro ritmo y pensamos que nos van a poner grandes retos para el 2021.



Somos optimistas, creemos que va a haber una recuperación, que al final del día vamos a tener que aprender a convivir con todo esto y que tenemos que adaptar las propuestas de valor de nuestro portafolio a lo que hoy nos están pidiendo los consumidores, mucho más conscientes de temas de salud, de medio ambiente.



¿Cómo es la propuesta de valor?



Hablábamos de facilidad y rapidez, que pintar no sea un drama y nos habíamos enfocado en eso. Pero hoy esos valores también hablan de salud y sostenibilidad.

En el desarrollo de nuestra oferta el concepto sostenible es relevante. Lo estamos acelerando y haciendo de manera más contundente frente a años anteriores. Hoy más del 20% de nuestros ingresos provienen de portafolios sostenibles.



¿Cómo se refleja esto en los productos?



Pintuco es la primera marca de pinturas colombiana con productos con sello Greenguard Gold, que contribuye a los proyectos de construcción que buscan certificaciones de sostenibilidad. En protección de la salud, hace más de 15 años, eliminó los metales pesados como el plomo y el cromo de sus productos decorativos y para la construcción. Además, al portafolio de Viniltex Advanced le incorporó Bacter Protec, antibacterial.



Además, lanzamos Viniltex Ultramax, una pintura que se diferencia porque solo requiere de una aplicación para un excelente acabado.



¿Cómo es la reactivación a medias que menciona en el sector de construcción?



El Gobierno ha hecho una labor titánica y muy loable por reactivar el sector y ha entregado demasiados incentivos en vivienda VIS y no VIS y ha hecho un esfuerzo gigante, pero la gente sigue siendo cautelosa. Más del 90% de las obras están reactivadas pero a un ritmo distinto, más lento. Recuperar el ritmo que traíamos va a tomar el cierre de este semestre y parte del año entrante.



¿Cómo estima el menor ritmo?



Más del 90 % de las obras pueden estar activas, pero estimamos que están en 60 a 70%



¿Y la remodelación?



Para nosotros y para las empresas del sector es un componente muy importante. Tenemos más de 5 millones de hogares en Colombia que hacen alguna remodelación y esto para Pintuco es el motor de sus ingresos y ahí estamos viendo un buen desempeño en estos meses de reactivación, pero creemos que hay que ser cautelosos y ver cómo vamos a enfrentar el año 2021.



¿Por qué la cautela?



Todavía tenemos mucha incertidumbre. En Europa se está hablando de una segunda ola mucho más fuerte. El tener que llegar a una cuarentena que nadie quiere cambiaría mucho la dinámica y el ánimo del consumo. Y la gente ya está agotada, se gastó sus ahorros, sus vacaciones sus cesantías. El mismo Gobierno ha entregado beneficios que no pueden ser permanentes, entonces creo que el año entrante hay que ser optimista, pero cauteloso.



¿Cómo ve el cierre del 2020?



Por allá en abril muchos de los industriales fuimos muy pesimistas en cuanto a lo que podría ser el cierre del año y hablábamos de decrecimientos del 20% al 25%. Creo que nos va ir mucho mejor, podemos estar hablando de decrecimientos de un solo digito y con eso nos damos por bien servidos. Este ha sido un año muy complejo, con dos meses perversos y estamos en periodo de reactivación desde junio-julio que de alguna manera va a cerrar brechas. No es que nos deje satisfechos, ni tranquilos, pero es un escenario mejor de lo previsto en abril o mayo.



¿Cuánto fueron los ingresos del 2019 y cómo les va en el exterior?



Fueron $850.000 millones a nivel regional. De eso, el 30% corresponde al mercado externo. Cada uno de los mercado se han comportado distinto por la pandemia. Ecuador tuvo meses complejos y eso hizo que el arranque fuera lento, Costa Rica nunca tuvo cuarentena tan fuertes y estamos viendo crecimientos, Salvador se cerró mucho y de manera muy drástica en dos meses pero arrancó muy bien. El que ha estado más lento, particularmente en construcción, ha sido Panamá.



¿Y en el 2021 se podrá crecer?



Creo que sí, estamos haciendo una buena apuesta. Parte lo que venimos haciendo antes de la pandemia era la llegada al mercado de una manera más robusta, ya se está viendo. Y eso se debe materializar en el 2021.