Las 11 mineras que llegaron a cambiar el mapa extractivo

Las once multinacionales mineras desarrollarán su operación extractiva a nivel subterráneo en el territorio nacional.

El mapa de la operación minera del país ha cambiado en los dos últimos años. La razón, 11 mineras que se vienen preparando desde el 2017 para invertir en proyectos extractivos ya están dando los primeros pasos en las tareas de exploración y producción.



Se trata de las multinacionales Barrick Gold Corporation, Agnico Eagle, Fortesque Metals Group, Outcrop Minerals, High Power Exploration, Royal Road Minerals, Max resources, Libero Copper, Corporación Minera Los Cerros y JCHX Mining Managemen, las cuales ya hacen parte del radar de la operación minera en el territorio nacional.



Una de las primeras empresas en hacer su arribo al país es la gigante minera australiana Fortesqueu Metals Group (FMG) la cual comenzó desde hace cerca de un año sus tareas de exploración en varios lugares del país. En el 2019, y luego de radicar cerca de 70 solicitudes ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), le fueron otrogadas varias concesiones de exploración en áreas que son prospectivas de cobre y oro.



“La estrategia de la compañía hace parte de un programa de evaluación de oportunidades, no solo de exploración, sino también de producción en varios países de Suramérica”, señala la minera en su portal.



Sin embargo, luego de los análisis técnicos y geológicos por parte del personal de Fortesqueu, estos anunciaron oficialmente en el 2018 su intención de entrar a Colombia.



Otra de las multinacionales mineras que está dando los primeros pasos en su operación en el país es Libero Copper, para la exploración y producción de oro con el proyecto Mocoa (Putumayo) en el que actualmente adelantan los permisos de perforación, participación de la comunidad y creación de relaciones a largo plazo.



“Nuestro plan 2021 es un paso importante en la estrategia de creación de valor, lograda a través de la perforación en múltiples frentes, y aprovecharemos la experiencia en el desarrollo de proyectos en América Latina como es el caso de Mocoa”, comentó Ian Harris, director ejecutivo.



Una compañía extractiva, que por estos días tendrá protagonismo en esa operación en el país será Royal Road Minerals, multinacional que recientemente fue habilitada por la ANM para ofertar por las cinco áreas que fueron presentadas en la Ronda Minera 2021.



La minera británica concentra sus esfuerzos en los proyectos La Golondrina y La Redención, ubicados en la cabecera municipal La Llanada (Nariño).



“La administración cree que es una geología altamente prospectiva para la mineralización de oro y cobre en el departamento”, resaltó un comunicado de la minera.



Así mismo, la compañía JCHX Mining Management Co., Ltd., está dando los pasos como socio de minerales Córdoba, y poseen cerca del 20% de las acciones en el proyecto San Matías.



Al respecto, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha explicado en varios escenarios que las expectativas de la industria para el corto y mediano plazo están enfocadas en los nuevos proyectos de oro y cobre.



“Colombia debe generar mayor exploración, para garantizar esa seguridad. La minería es fundamental para la reactivación económica. Y aseguró que los buenos precios del oro jalonarán la producción y le darán viabilidad a los proyectos del sector”, subrayó el líder gremial.



Con respecto a la proyección en el 2021 de la operación extractiva, Nariño recordó que la minería metálica subió 22% en el 2020, y que la tendencia es seguir creciendo en el presente año.