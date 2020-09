Empresas revelan sus cartas para comisión de salvamento

En la clausura del Congreso Empresarial Colombiano, hace 18 días, el presidente Iván Duque les cambió a los empresarios su propuesta de obtener un crédito del Banco de la República a 30 o 50 años para financiar un plan de salvamento de empresas, por una Comisión Consultiva para el Financiamiento Empresarial. Sus miembros fueron designados el pasado viernes y hoy se realizará la primera de las tres sesiones propuestas por el Gobierno.



(Instalarán comisión de alto nivel para la reactivación empresarial).

Portafolio consultó la opinión de los integrantes la Comisión, del sector privado, sobre lo que plantearán en las reuniones.



Hay consenso en que el salvamento de empresas es urgente porque es la única manera de recuperar la economía y el empleo. Coinciden en que el plan debe centrarse en financiación y apoyos directos al sector empresarial.



(Duque anuncia comisión de alto nivel para la reactivación empresarial).



Gigliola Aycardi, vicepresidenta de Bodytech, dijo que espera que nazcan muchas iniciativas. “Creo que deben salir ideas concretas, sobre financiación, líneas de redescuento, capitalización empresarial por parte del Gobierno, y sobre el paso para apoyar a las mipymes”. A su juicio, el énfasis debe ser facilitar los procesos de financiación empresarial que se necesitan. “El Gobierno tiene que fortalecer el emprendimiento y su financiación para que las compañías que cerraron o que no están operando reinicien o surjan otras iniciativas”. En su opinión, las tres sesiones son suficientes porque “esto no es política ni sesiones del Congreso para que se tome una decisión. Yo creo que deben ser reuniones muy ejecutivas a donde se lleven planteamientos muy concretos… que deben salir lo antes posible para ayudar a todos los sectores de la economía en el tema de financiación y de volver a empezar y seguir produciendo”.



(No habría préstamo, pero sí Comisión para la reactivación).



Felipe Tascón, fundador y CEO de la Fintech Mesfix, sostiene que llevarán iniciativas que han funcionado en el Reino Unido para la reactivación de la economía, como han mantenido los empleos y han permitido la irrigación de productos financieros mediante recursos y subsidios que han permitido la estabilidad financiera de las empresas, se mantengan los empleos y el consumo se estabilice. Vamos a trabajar este sábado y domingo en identificar cuáles aplicaciones de las que se dieron en el Reino Unido son viables para la economía colombiana, porque no es lo mismo los recursos que tiene la economía del Reino Unido a los que puede disponer el Gobierno Colombiano, pero que sí puedes garantizar que esa reactivación exista en primera instancia, que proteja sectores y para que el consumo siga adelante.



El Reino Unido, por ejemplo, está garantizando las operaciones de financiamiento a fintechs, para que sigan colocando de manera directa sus operaciones de financiamiento a la base empresarial. Las fintech tienen capacidad de permear la base empresarial de una manera más fácil y rápida que la banca tradicional.



Segundo, el Gobierno del Reino Unido está proponiendo canalizar recursos de financiamiento a través de fintechs, para poder darles oxígeno tanto a sectores golpeados por la crisis, o promover los sectores ganadores. Sobre el tiempo, me imagino que si se necesita más se darán los espacios”.



(Gobierno habla de reactivación económica y lucha contra la pandemia).



El empresario Oswald Loewy, expresidente de Serpentex, dijo que “contribuirá con todo lo que sea posible. “Creo que las tres sesiones están bien planeadas. Sin embargo, hay que decir que semejante situación que estamos viviendo, ni siquiera las mejores mentes del mundo podrían resolverlo todo. Mi idea es plantear un par de temas que no le puedo anticipar, pero que constituyen los rieles que le permitan al país tener las avenidas para recorrer los próximos 20 años”.



Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, dijo que esperará a que la Comisión sea instalada, para dar una opinión sobre el tema. Mientras tanto, Luis Fernando Restrepo, presidente de Crystal, se abstuvo de opinar sobre el tema.



Por su parte, Marcela Londoño, gerente general de Eficacia, dijo que la expectativa es poder construir entre los empresarios y el Gobierno medidas que le permitan dar a las organizaciones continuidad en sus negocios, preservando los empleos, y al mismo tiempo aumentar los puestos de trabajo. “Será una retroalimentación del Ejecutivo con respecto a las políticas que ha dictado para hacerle frente a la pandemia”, dijo.



“Eficacia llegará con una propuesta específica y es poder categorizar las ayudas por tipo y características de las industrias. Otra, es analizar si existe otra línea de crédito subsidiada que pueda permitir el acceso a capital de trabajo a bajo costo, especialmente para altos empleadores que presenten la necesidad de mantener ese nivel de empleos. Así mismo, que se definan aspectos como la reglamentación de las pensiones, y que es importante para la planeación de caja de las organizaciones”, afirmó la ejecutiva.



Una preocupación que plantearemos, es aclarar el tema de la reglamentación de los plazos de pago según el tipo de negocio e industria. Ante la crisis, hay compañías que se están financiando en los proveedores, y en compañías de servicios con alta empleabilidad el tema del pago no oportuno de los servicios prestados es un riesgo para poder mantener la liquidez necesaria para continuar con la operación, consideró.



Respecto al número de sesiones, planteó que es importante establecer el tipo de metodología. Así se permitiría llegar a consensos manejando grupos y esquemas de trabajo, con una dinámica que permitirá llegar a conclusiones. “Esto también dependerá de la divergencia que exista en las necesidades y propuestas. La clave estará en la convergencia de esas ideas”, dijo.



PROPUESTAS CONJUNTAS



Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas, sostiene que “más allá del número de reuniones es importante tener en cuenta que tanto el Gobierno está dispuesto a gestionar los recursos necesarios para atender al sector empresarial y apoyar, para que no mueran más empresas ni se pierdan más empleos”. “Para nosotros es sumamente importante esta Comisión, porque estamos muy preocupados como gremio que representa a un segmento tan significativo; todos los esfuerzos que tengan un impacto real, ya sea desde el sector empresarial o el mismo Gobierno sobre la estructura. Nosotros como mipymes vemos, sobre todo, en las micro un alto grado de vulnerabilidad que ha sido afectada por la pandemia en el número de empresas que están desapareciendo”, agregó.



El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, dijo que con la Andi y Acopi, entregarán propuestas unificadas que representen el sentir de los empresarios. Explicó que con esta Comisión por fin hay un escenario conjunto entre el Gobierno, gremios y empresarios, que permita discutir a fondo las distintas propuestas que han hecho para encontrar acciones reales en favor de la reactivación económica y de la recuperación del tejido empresarial que está con muy poco oxígeno, y para poder reincorporar los empleos perdidos. “El Gobierno debe tomar medidas de fondo, junto con el Congreso y las fuerzas productivas del país”.



Cabal dijo que la financiación, así como los temas laborales y tributarios, son prioritarios. Aclaró que la expectativa no es sobre una reforma tributaria sino, por el contrario, con reformas como la reducción del tamaño del Estados y la reforma laboral. Insistirá en su propuesta de creación de un fondo especial que permita inyectar capital a las empresas no solo vía financiación, sino con capital fresco a través de bonos, de inversión con pactos de recompra, o con compras de cartera a las mipymes con el fin de que tengan acceso a capital de trabajo. “Tres sesiones pueden ser suficientes siempre y cuando haya un compromiso del Gobierno de incorporar las propuestas que estamos haciendo los gremios”, puntualizó.



Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, dijo que recibieron con optimismo la creación de la Comisión.



“Esperamos debatir en forma expedita la estrategia de reactivación y salvamento de compañías que requiere el país”. Manifestó que el gremio aportará sus ideas e investigaciones, con el fin de que el país como un todo concentre esfuerzos en salvar el tejido empresarial. “Tenemos el convencimiento de que es la mejor estrategia para salvar empleo y garantizar que se presente una pronta recuperación de la actividad económica.



Desde su perspectiva, esta Comisión constituye un escenario propicio para que se combinen las mejores políticas públicas desde el punto de vista fiscal, con el aporte del conocimiento del sector real que tienen los empresarios y representantes del sector privado en la Comisión, objetivo prioritario en las actuales circunstancias.