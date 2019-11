En 2020 habría menos pozos para producir petróleo y gas

Todo estaría dado para que la operación hidrocarburífera de Colombia registre en el 2020 un decrecimiento en la producción de petróleo y gas natural. La razón, se presentaría una baja en el número de perforaciones de pozos para desarrollo.



El primero en poner el tema sobre la mesa fue Ecopetrol, cuya administración –en la presentación de resultados financieros del tercer trimestre del presente año– hizo el anuncio del citado recorte.



Fue el propio vicepresidente Ejecutivo Operativo de la petrolera colombiana, Alberto Consuegra, quien reveló que el número de perforaciones para desarrollo bajaría en alrededor de 20 pozos para el próximo año.



“Tendremos en operación para nuestros campos entre unos 600 y 620 pozos (2019), y para el 2020 entre 580 y 600 pozos”, resaltó Consuegra.



El directivo fue más allá y señaló también que el número de taladros disminuirá para el próximo año, al pasar desde 41 con los que se proyecta terminar el 2019 hasta un rango entre 30 y 32 máquinas.



El anuncio realizado por la administración de Ecopetrol está en línea directa con la estimación que realizó semanas atrás la Agencia Internacional de Energía (AIE), la cual indica que se presentará un decrecimiento en la extracción de hidrocarburos en el territorio nacional.



En el más reciente boletín técnico del organismo internacional, para el 2020 estima que la producción hidrocarburífera de Colombia estará en 860.000 barriles por día (bpd), lo que significaría 30.000 bpd menos a lo pronosticado por la entidad para el 2019 que es de 890.000 bpd.



RAZONES DE LA CAÍDA



Una de las principales razones a las que se remite la AIE para trazar su proyección está relacionada con la descolgada en la cotización internacional del barril en un 14%, que afectó de manera indirecta los costos de operación para la extracción de crudo en los campos petroleros del país.



Para los analistas del sector, el recorte en el número de perforaciones de pozos para desarrollo es una consecuencia, no solo por los cinco años que no se entregó un solo bloque para desarrollo petrolero, sino por la crisis mundial de precios que se desató entre 2014 y 2016.



“A lo anterior podemos sumar que, con la recuperación de la cotización, no se presentó una producción adicional de crudo y gas, ya que muchos de los campos están en declinación, y los que mantienen el nivel de extracción es gracias al recobro mejorado”, explicó el ingeniero de petróleos y consultor, Julio César Vera.



Y precisó que además de aprovechar al máximo la técnica del recobro para la producción en campos maduros, el país debe darle más celeridad a la exploración para que el país comience a producir hidrocarburos en el mediano plazo.



La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) también tiene presente el tema del recorte en el número de perforaciones para pozos de desarrollo anunciado por Ecopetrol, pero resalta que se debe tener cautela, ya que se debe esperar a los últimos días de este año, con el fin de arrojar un estimativo.



Por lo pronto, técnicos de la entidad prevén que el 2019 podría terminar con entre 730 y 750 pozos perforados para desarrollo. Sin embargo, Portafolio pudo establecer que hay un proyección en borrador (ni definitivo, ni oficial) de esta oficina para el 2020, que indicaría que la cifra estaría entre 690 y 710 pozos.



Al indagar sobre el tema en la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), su director ejecutivo, Germán Espinosa, tiene una proyección optimista y resaltó que se debe tener en cuenta el listado de descubrimientos anunciados en el último año.



“Estimamos que los pozos de desarrollo que se tendrán a final de 2019 se encontrarán entre 685 y 730, por lo que si las condiciones de mercado lo permiten, estaremos por encima de la cifra alcanzada en 2018 de 684 pozos”, dijo el líder gremial.



Y agregó que por el desarrollo de los descubrimientos realizados en los últimos dos años permitiría elevar la cifra hasta un rango entre 711 y 740 pozos para desarrollo, al cierre del próximo año.



“En lo corrido del año, se han perforado 46 pozos exploratorios, lo que representa 83% de cumplimiento de la meta fijada para 2019 de 55. Ahora bien, la meta para 2020 establecida por el Gobierno es de 42 pozos, con lo cual esperamos que se alcance la meta, e incluso, sea superada”, resaltó Espinosa.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio