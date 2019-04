En 2020 iniciará proyecto de parqueo en vías en Bogotá

Un carro que estacione entre 1 y 120 minutos pagará entre 49 y 66 pesos el minuto; pero si dura más de 120 minutos, la tarifa será de entre 98 y 132 pesos. Para las motocicletas en este mismo tiempo (120 minutos), el minuto oscilará entre 34 y 46 pesos, y para más de 120 minutos, el valor será de entre 75 y 92 pesos el minuto.

Estas son las tarifas que se cobrarán con el nuevo sistema inteligente de estacionamiento en vía (SIE), cuya licitación ya abrió el Distrito. Las bicicletas no pagarán.



(Lea: Esto le costará parquear en las calles de Bogotá)



En total se adecuarán 13.501 cupos en cuatro zonas (Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo). Estos puntos, según la Secretaría de Movilidad, fueron seleccionados por su alta demanda de parqueo.



Juan Pablo Bocarejo, secretario de esa cartera, explicó que para crear estos puntos de estacionamiento no se van a reducir los andenes ni el espacio público para los peatones.



“En los prepliegos hay una serie de reglas para saber en dónde deben estar ubicadas estas zonas. No puede ser en vías arterias, principales, que tengan trasporte público o vías o zonas que estén cerca de parques o colegios. Las que se utilizarán son vías secundarias, y con los recursos que se obtengan, lo primero que se hará es recuperar estas calles y para el SITP”, señaló Bocarejo.



(Lea: En 2019 empezará el cobro por parquear en las calles de Bogotá)



“Esperamos adjudicar en junio. Se prevé que en siete meses (enero del 2020) esté implementado el sistema. Pero no descartamos que hagamos unas fases piloto en algunas vías antes de que termine este año”, describió Bocarejo.



Este proyecto se viene estructurando desde el 2017, cuando el Concejo le dio vía libre.



Un ejemplo de este tipo de parqueo tiene lugar en Zipaquirá, Cundinamarca. Allá, al día se pueden recaudar 4’500.000 pesos en los 510 cupos que hay. Para el cobro se utilizan datáfonos, y habrá 60 personas, entre mujeres y hombres cabeza de familia, dedicadas a la atención.



Sobre el costo de la licitación, el Distrito dijo que están sujetos a las ofertas que hagan los concesionarios. “Nosotros tenemos un modelo financiero, pero por ahora no es público porque esperamos que los concesionarios hagan sus cuentas y definan cómo podrían surtir ellos este proceso”, concluyó el secretario.



BOGOTÁ

EL TIEMPO