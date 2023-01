En 2022 se desplomó la colocación de bonos por alza de tasas

Las altas tasas de interés y la precaución que adoptaron muchas empresas ocasionaron un desplome en la colocación de bonos de deuda privada durante 2022, hasta los $2,5 billones, el nivel más bajo en 16 años.



De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, estas operaciones que se constituyen en un instrumento de financiación para que las empresas del sector real, financieras o entes territoriales puedan desarrollar su actividad o que también sirven para la sustitución de pasivos financieros, solo 13 entidades acudieron a ese mecanismo.



En 2021 la colocaciones de bonos de deuda ascendieron a $10,5 billones, por lo que el monto con el que cerró el año pasado ($2,5 billones) significó una caída del 76,3%.

Asimismo, nueve entidades son del sistema financiero y cuatro de otros sectores.

La operación más importante por su tamaño fue la que hizo Bancóldex el 11 de mayo por $500.000 millones con bonos sociales y la más pequeña fue la de Finanzauto por $10.760 millones con bonos sostenibles.



Por su parte, el Banco Popular colocó tres emisiones de bonos ordinarios a comienzos de marzo y en dos de ellas logró tasas de 3,84% E.A. y de 2,68% N.M.V., unas de las más bajas del año pasado y una de las emisiones de papeles comerciales de Cementos Argos se colocó a una tasa de 18,70% E.A. el primero de diciembre.



Cuestión de tasas

Arnoldo Casas, director de inversiones de Asset Management en Credicorp Capital, dijo que la fuerte caída en la colocación de títulos de deuda tuvo que ver con las altas tasas de interés que se comenzaron a intensificar a partir del segundo semestre, luego del inicio de la política de normalización monetaria del Banco de la República a partir de septiembre de 2021 .



“La verdad salía más barato el crédito y no hubieran conseguido el monto”, aseguró el ejecutivo de Credicorp Capital.



De otra parte, para Edgar Jiménez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, muchas entidades ya habían tomado crédito o deuda con bonos a tasas bajas, especialmente las empresas grandes por lo que la necesidad de recursos no era tan grande.



Pero el académico coincide en que el principal factor de la descolgada en las colocaciones de títulos de deuda corporativa fue el alto costo del dinero, luego de que la economía gozó de un amplio lapso de bajas tasas de interés.



La razón de la precaución que toman los empresarios, según Jiménez, es que al considerar nuevos negocios y la rentabilidad tiene que dar con un buen margen y “si no da se aplazan esas decisiones”.



Dijo que la política del Banco de la República para enfriar la economía más la alta inflación también generan que muchos proyectos se aplacen, pero consideró que ya está cerca el fin de las alzas de tasas y posiblemente al cierre del 2023 se llegue al 10% teniendo en cuenta que el actual nivel del 12% posiblemente va a aumentar a finales de enero y en mazo.

Opas fueron la salvación

De acuerdo con las estadísticas de la Bolsa de Valores de Colombia, durante 2022 se realizaron ofertas públicas de adquisición (opa) por $11,29 billones.



La principales fueron por acciones de Grupo Sura y Nutresa, operaciones que realizó el Grupo Gilinski, aunque hay que recordar que esos procesos habían comenzado a finales del 2021.



Otras opas que se realizaron fueron sobre Acerías Paz del Río, Productos Familia y BAC Holding International.



Otra operación especial fue la readquisición de acciones sobre Almacenes Exito, por $314.640 millones.

PORTAFOLIO