‘En 2024 Hidroituango estará operando a plena capacidad’

El proceso de recuperación de la Centra Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) va viento en popa. Así los afirma el gerente general de EPM, Jorge Londoño, quien en diálogo con Portafolio aseguró que el camino está despejado para que a finales del 2024 el complejo esté en plena operación.



Dejó en claro que hasta el momento no están previendo la construcción de un tercer túnel. Y confirmó que desde diciembre del 2021 comenzarán a entregar energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN) con las dos primeras unidades de generación.



Así mismo, señaló que en los próximos días comenzará la intervención a la casa de máquinas, la cual se desarrollará en dos etapas, tendrá una duración de dos años y quedaría totalmente habilitada en el segundo semestre del 2021.



Luego de la crisis en la central hidroeléctrica, ¿cómo van las obras por la contingencia?



Desde el punto de vista técnico seguimos con los trabajos según lo programado en los cronogramas. En julio concluyen las obras de la presa, y con el vertedero listo, que está en pleno funcionamiento desde febrero pasado, nos concentraremos en la recuperación de la casa de máquinas.



¿Cómo será la recuperación?



En cuestión de días comenzaremos las tareas. Estimamos que la recuperación se desarrolle en poco más de dos años. Y el desarrollo de las obras se realizará en dos fases. La primera tiene que ver con la consolidación interna del macizo. La segunda, es la relacionada con el montaje de las unidades de generación. Es decir, la colocación de todas las máquinas.



¿Cuáles son los trabajos en la primera fase de consolidación en casa de máquinas?



Con el paso de las aguas del río Cauca por el lugar se generaron oquedades y acumulación de materiales propios del cauce a la entrada de los túneles de captación. También, de sedimentos entre la casa de máquinas y la almenara en la zona norte. Lo mismo sucedió en la zona sur. Se realizarán trabajos de limpieza y levantamientos de material. Consolidar estas condiciones que hacen parte de la zona interna del macizo tomará cerca de un año y concluirá en julio del año entrante.



¿Cómo se realizará el proceso de montaje de las unidades de generación?



Desde julio del 2020, y por espacio de un año, se realizarán los trabajos para el montaje de las turbinas y unidades de generación. Este proceso de montaje va desde la construcción de la infraestructura donde se alojan cada una de las máquinas. De acuerdo al cronograma, las dos primeras unidades de generación estarían lista y en operación a finales del 2021.



Luego del cierre al paso de las aguas del río Cauca por casa de máquinas, ¿cuál es el diagnóstico?



Uno de los temas que nos preocupaba en la infraestructura de la casa de máquinas era la estabilidad interna del macizo. Afortunadamente, con la inspección se estableció que las cavernas estaban en perfecto estado. Obviamente, se registraron sectores donde se habían generado leves deterioros, unas oquedades, sobre las cuales se realizarán los respectivos trabajos para dejar habilitado el lugar.



¿Han evaluado los trabajos de recuperación en la estructura de la caverna?



Lo relevante es que la estructura de las cavernas, paredes, pisos y techos, se encontraba en buen estado, están estables. Este diagnóstico es el que nos dio el optimismo y despejó prácticamente el camino para seguir con el plan de recuperación planeado en casa de máquinas.



¿Cómo será el montaje en las unidades de generación?



En cuanto a maquinaria y equipos, lo que se encontraba instalado al momento de la inundación, todo se perdió. No tiene recuperación. Y las máquinas nuevas harán parte del proceso de reposición.



La Contraloría publicará un informe sobre Hidroituango, y advierte que debe entrar en operación hasta el 2026, con el argumento que se deben adelantar varias obras.



La entrada en operación de la central será secuencial. El complejo tiene ocho unidades de generación, cada una con capacidad instalada de 300 megavatios (Mw). El plan es que a partir de diciembre de 2021 entren en operación cada año dos unidades de generación. A finales de 2024 entrarían en operación las dos últimas unidades, con lo que el complejo estaría en su máxima potencia de generación de energía.



Y, ¿con respecto al informe de la Contraloría?



Debe referirse al túnel de descarga intermedia. En la actualidad se está concluyendo la intervención del mismo. Es la última fase del proceso. Es motivo de análisis la metodología a utilizar hacia adelante para ponerla en operación en el momento en que se necesita.



¿Han contemplado la construcción de un tercer túnel?



Hasta el momento no estamos previendo la construcción de un tercer túnel. No esta entre los planes inmediatos.



Otro de los interrogantes es sobre la geología del terreno en donde se encuentra ubicada la centra hidroeléctrica.



Todo hace parte de los análisis y estudios que estamos desarrollando. Firmas de consultoría nacionales y extranjeras nos están ayudando a hacer la evaluación de las condiciones geológicas del macizo, tanto en su integralidad, como en la parte interna de las cavernas en casa de máquinas. Hasta el momento, vuelvo y repito, el peritazgo técnico inicial nos permite establecer que hoy el proyecto es favorable y viable. Pero seguimos haciendo profundización en estos análisis, en un permanente monitoreo de la obra.