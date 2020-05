‘En abril ya se vio caída de aporte en pensiones’

Abril fue el primer mes completo en el que el impacto económico por la crisis del coronavirus se sintió y, en materia de aportes pensionales, ya presentó una caída del ocho por ciento.



Así lo confirmó Juan David Correa, presidente del fondo de pensiones y cesantías Protección, quien aseguró que el desempleo en Colombia será la peor cara que mostrará la actual crisis que golpea al mundo.



El directivo de la AFP del Grupo Empresarial Antioqueño dijo que la totalidad de empleados de la entidad están haciendo teletrabajo, y el 98 por ciento de las operaciones se están realizando de manera virtual.



No obstante, Correa ya vislumbra un regreso a la normalidad con una mezcla de atención personalizada y virtual, pues “nos dimos cuenta que tenemos unas plataformas estructuradas hacia el teletrabajo y eso funciona bien; entregaremos a los clientes lo mejor del pasado y del presente. Los espacios físicos en las oficinas se rediseñarán, pues esta tendencia seguirá”, aseguró el directivo.



Asimismo, Correa afirmó que la medida de permitir retiros extraordinarios en cesantías para trabajadores que vieron reducidos sus ingresos o enviados a casa con licencia no remunerada es positiva, y anunció que en el caso de Protección, cerca de 30.000 afiliados han acudido a esta figura y han sacado cerca de $30.000 millones. Más del 95% de esas operaciones se han realizado de manera digital.



SUSPENSIÓN DE LOS APORTES A PENSIONES



También consideró que la suspensión del aporte pensional para las empresas que tienen estrechez de liquidez es positiva, siempre y cuando se mantengan los empleos.



“La primera parte del decreto del Gobierno es la suspensión de los aportes de mayo y junio y, hasta ahora, no hay un impacto material, pero en abril sí hubo un decrecimiento del 8 por ciento en los aportes pensionales y ojalá el avance del desempleo no vaya a ser tan duro”, confió Juan David Correa.



Sobre la caída de la rentabilidad temporal de los portafolios en los que están invertidas parte de las pensiones, agregó que ha sido una de las conversaciones más explicativas que se ha dado con los clientes y se hizo un acompañamiento a los usuario para que no materializaran esas pérdidas, que durante abril ya comenzaron a mostrar rentabilidad positiva pues recordó que el ahorro pensional se construye en el largo plazo.



Además, anunció que Protección lanzó su plataforma ‘Toma el Control de tus Finanzas’, para acompañar a las personas en su planeación económica con la que busca ayudarle a los contribuyentes a incorporar pequeños hábitos en su vida cotidiana.



El programa cuenta con el respaldo de qiip, plataforma digital especializada en coaching financiero.



El presidente de Protección considera que el primer trimestre del año será positivo, pues enero y febrero fueron dos meses buenos, pero en el neto, el 2020 será de contracción económica.