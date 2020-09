En agosto se mantuvo la caída de las ventas para el comercio

Apenas un 14% de los comerciantes reportó un incremento de sus ventas en agosto, mientras que un 65% habló de una disminución y un 21% dijo que se mantuvieron.



La poca dinámica reportada en la Bitácora Económica que mensualmente presenta la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, la explica el sector desde varias perspectivas.



Por un lado, las limitaciones que todavía tienen los comercios para operar plenamente.

“Esto - el resultado negativo de agosto- demuestra que las restricciones que han impuesto alcaldes y gobernadores en algunas ciudades del país siguen perjudicando la recuperación del comercio”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien dice que no es una buena señal que el 86% de los empresarios digan que en agosto redujeron o mantuvieron sus negocios.



(Comerciantes no vieron mejoría en las ventas durante agosto).



Considera que se deben levantar las restricciones que a septiembre persisten en ciudades como Bogotá, en departamentos como Santander, y en otras regiones del país si se quiere recuperar el comercio, la economía y el empleo, agregó.



Cabe señalar que en Bogotá el comercio está autorizado para operar apenas de jueves a domingo, lo cual para el sector ha sido un factor que limita sus posibilidades de recuperación después de meses de inactividad, con la consecuente perdida de empleos.



El análisis de Fenalco señala que si bien el deterioro del sector en los primeros meses del aislamiento se puede atribuir a la oferta, por el cierre de los establecimientos, para esta parte del año ya se evidencia otro problema: la reducción de la demanda.



“Los ingresos de las familias se han comprimido, la temporada escolar de mitad de año sencillamente no existió y el crédito de consumo se ha encarecido notoriamente”, comenta el análisis de la Bitácora Económica.



En este tema particular del crédito, el análisis llama la atención en que los intereses reales por compras con tarjetas de crédito hay superan el 25% efectivo anual.



Al mirar por sectores, subraya que es preocupante el hecho de que la contracción en agosto se nota de manera importante en las ventas de vehículos, así como en la comercialización de vestuario y calzado. Esto se nota, al comparar el desempeño de estas actividades con agosto del año pasado y con junio del 2020.



Por regiones, el informe resalta que Bogotá es la ciudad con mayor deterioro en las ventas para los comerciantes frente al resto del país.



Mientras tanto, “en algunas zonas del Caribe el desplome en las ventas tendió a moderarse”.



ESPERANZA PARA EL RESTO DEL AÑO



Y si bien el panorama es sombrío, los comerciantes no pierden las esperanza de que la última parte del año sea mucho mejor.



“En agosto las ventas del comercio continuaron en terreno negativo pero queremos subrayar un importante mejoramiento en la situación esperada, que solo se podrá materializar si se mantiene la tónica de la reapertura de la actividad económica y no se presenta un rebrote del virus”, advierte Fenalco.



En materia de expectativas, la encuesta mensual del gremio dice que el 26% se declara optimista para el desempeño de sus negocios en los meses que vienen.



Entre tanto, el 58% considera que sus negocios se mantendrán y apenas un 16% de los empresarios se declara pesimista.