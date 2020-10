En agosto, ventas de vehículos ‘online’ volvieron a positivo

Si bien septiembre representó una mejora en las ventas, el sector automotriz ha sido uno de los grandes afectados luego de registrar caídas históricas como la de abril cuando el indicador tuvo una variación del -98%, de acuerdo con el reporte de Andemos.



No obstante, la pandemia del coronavirus ha traído importantes cambios para la industria como el dinamismo del comercio electrónico y las adecuaciones de la marca entorno a este.



“Desde antes de comenzar la cuarentena estábamos trabajando para tener mucho más robusta nuestra presencia en línea, por eso desarrollamos la Tienda Kia, una plataforma en donde los clientes pueden comprar un carro con tarjetas débito o crédito, financiarlo con una aprobación en tiempo real o simplemente reservarlo”, destacó Kia.



El sector, siendo uno de los más tradicionales en los canales de la comercialización, es consciente de que la coyuntura y las épocas exigen cambios. Así, como argumenta Felipe Ospina, director de mercadeo de la Autogermana, “los negocios de vehículos se hacen 100% presencial, pero cada vez hay una juventud nativa en la virtualidad que no concibe diferencias entre lo visto y lo adquirido, con lo cual prefieren las compras online”.



Y es que las cifras macro, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) indican que el pasado mes de agosto el índice de ventas realizadas a través de canales digitales se ubicó finalmente en positivo (120), superando a enero (100), aunque 40 puntos por debajo de febrero, el mejor registro del año hasta ahora.



El registro es calculado por la CCCE tomando como referencia las ventas del primer mes del año divididas por ese mismo mes, lo que significa que enero es el 100% del indicador.



En consecuencia, si agosto tuvo 120 puntos, quiere decir que registró ventas 20% por encima de las evidenciadas en el mes de referencia (enero).



“Cabe resaltar que entre julio y agosto hubo un crecimiento más acelerado lo cual se puede explicar por las reaperturas económicas”, apuntó María Fernanda Quiñónez, la presidenta de la entidad.



En términos de búsquedas, portales como TuCarro de Mercado Libre identificaron que hubo incrementos de hasta el 25% en la cantidad de estas en meses como julio y agosto, en comparación con la registrada en igual periodo de 2019.



“Durante el inicio de la pandemia, si bien todo el sector vivió una desaceleración, el comercio electrónico se mantuvo fuerte. De hecho, durante la cuarentena la demanda de motos y camiones en canales digitales aumentó en cinco puntos porcentuales, con relación a enero de 2020”, manifestó Philippe Fossaert, gerente comercial de Marketplace Vehículos, Inmuebles y Servicios de Mercado Libre.



TODO EMPIEZA EN DIGITAL



Como apunta Rafael Melo, gerente de mercadeo de Ford Motor Colombia “con la ola de la digitalización y las medidas de aislamiento preventivo, muchos procesos ‘tradicionales’, migraron a lo digital y hacen parte de esa ‘nueva normalidad’. Los clientes llegan muy bien informados a las vitrinas, prácticamente decididos a comprar”, destacó.



Aunque no hay datos consolidados de cuántas transacciones se realizan on line, la empresa calcula que hay aproximadamente 8.000 prospectos interesados en iniciar su compra de manera remota.



Al respecto, Ospina de Autogermana comenta que las consideraciones de la firma van a que cerca del 80% de las ventas de BMW y MINI pasan primero por el canal digital para luego perfeccionarse en las vitrinas.



Mientras que Kia aseguró que a la fecha ha vendido 500 vehículos de la marca, especialmente de las referencias Rio y Picanto en las plataformas digitales.



Finalmente, es importante anotar que antes de la pandemia, los datos de Tucarro de Mercado Libre muestran que el 2019 cerró con promedios de 19 millones de visitas mensuales, lo que representó un incremento del 18% frente al año anterior, y 1,2 millones de contactos mensuales, 30% más que en 2018.