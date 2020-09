En Ciat, aprueban arroz editado genéticamente

Entidades regulatorias de Colombia y Estados Unidos aprueban arroz editado genéticamente para ser resistente al ataque del tizón bacteriano, lo que abre la puerta para su uso en ambos países. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aprobaron independientemente y con solo dos semanas de diferencia el uso de un arroz resistente al tizón bacteriano conseguido a través de la técnica de edición genética CRISPR/Cas9.



Las autoridades regulatorias hicieron la evaluación con el método de mejoramiento usado concluyendo que no es un transgénico y que puede ser regulado bajo la normatividad de un cultivo obtenido por las técnicas convencionales.



Paul Chavarriaga, líder de la Plataforma de Transformación Genética de la Alianza Bioversity-CIAT, dijo que “el hecho de que el ICA y la USDA reconozcan que este arroz es igual en su regulación a un convencional ayuda a que otros países tomen decisiones en ese mismo sentido, y a su vez impulsa a que los investigadores en el campo de la edición genética en Colombia y la región vean que las posibilidades de un producto son más reales, y que no se tienen que enfrentar a una regulación estricta como la de los transgénicos”.



Ambos países contemplan el uso agrícola de cultivos editados genéticamente y tal como en este caso, dado que no contienen ADN foráneo, son considerados como productos de mejoramientos convencionales. Esto significa un gran paso para la investigación agrícola a nivel nacional e internacional, que últimamente suma más desarrollos obtenidos a través de CRISPR, técnica que consiste de un sistema molecular que permite editar los genes de un organismo vivo para conferir nuevas características. Por tal motivo, es de esperarse que otros países acepten estas nuevas tecnologías de mejoramiento para la agricultura con un análisis basado en el producto final y no en su proceso de obtención.



Los agricultores serían los beneficiados. Darío Mora, agricultor dedicado al cultivo de arroz de riego por más de 30 años, reconoce que es una ventaja contar con una semilla resistente antes de la llegada de la plaga, mejor aún si se puede aplicar a variedades locales . “Cada vez salen más plagas, y no da tiempo a tomarse 10 años sacando una semilla. Con la ingeniería genética seguro se pueden hacer en menos tiempo”.



La enfermedad del tizón bacteriano es causada por Xanthomonas oryzae, una bacteria que infecta las venas de las hojas, activando la sobreproducción de azúcares que la bacteria aprovecha para crecer rápido, causando bloqueos en el sistema vascular, y ocasionando que la planta se marchite y muera.