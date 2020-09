‘En ciudades con alto desempleo se debe reforzar la seguridad’

Este año Beat ha tenido un promedio mensual de 940.633 pasajeros y ha recorrido alrededor de 33,3 millones de kilómetros y en medio de la reactivación de las actividades apostó por una mejora en la seguridad.



La aplicación analizó más de 90 millones de viajes y 150 millones de solicitudes, y así surgió la posibilidad de filtrar y procesar cada solicitud de viaje de manera inteligente antes de que el usuario conductor lo reciba. La tecnología descarta aquellas solicitudes que se vean sospechosas.



Anne Richard, gerente de operaciones de Beat Colombia, explicó el desarrollo.



¿Cómo nace esta idea?



Dado el contexto actual y la situación difícil que estamos viviendo, creemos que es vital usar el de desarrollo de la tecnología en las economías colaborativas.

En las ciudades con altas tasas de desempleo es importante reforzar la seguridad y este ha sido nuestro compromiso desde que llegamos al país en mayo de 2018, y más hoy en este contexto de reactivación.



Nosotros trabajamos la seguridad en dos frentes: tratamos de darle la mejor calidad y servicio a nuestros usuarios, con una parte reactiva del acompañamiento humano que requieren las situaciones de inseguridad o adversas; la otra, es de manera preventiva apoyarnos en la tecnología para desarrollar nuevas herramientas.



Este nuevo filtro permite que los pasajeros sean verificados por nuestro equipo de desarrollo. Nació del estudio y análisis de 90 millones de viajes y más de 150 millones de solicitudes y permite procesarlas antes de que lleguen al usuario conductor.

Así, con un algoritmo inteligente se pueden limitar los viajes sospechosos y, de alguna forma, las situaciones adversas e incidentes de seguridad.



¿Dónde se hizo este filtro?



Desde el año pasado tenemos un equipo de ingeniería en el centro de innovación que tenemos en Amsterdam.



El equipo allí está completamente dedicado a la seguridad. En este momento tenemos solo incidentes en el 0,03% de los viajes en la aplicación. Sin embargo, el objetivo es reducirlos, así sea una cifra baja.



Beat ha bloqueado más de 151.000 usuarios por no cumplir con los términos y condiciones; más de 11.000 usuarios conductores no son aceptados por no pasar los filtros de seguridad.



¿Cómo están haciendo ese control con los conductores?



Por medio de una alianza con una empresa que se encarga de verificar antecedentes, a hacer controles de fraudes y garantizamos que los conductores conozcan la dirección del viaje cada vez que toman uno.



Además de esto, se tienen otras herramientas como el botón de emergencia que se comunica directamente con las autoridades o el 123.

De igual manera se puede compartir el viaje con amigos o familiares para tener un monitoreo de la ruta.



¿Cuál es un viaje sospechoso?



El algoritmo inteligente toma en cuenta todo el histórico de los viajes que ha tenido el usuario. Hay una gran ventaja y es la posibilidad de tener la trazabilidad de uso.

También tenemos el histórico que tenemos de los casos en los que hubo incidentes, entonces hay una comparación.



Lo que hacemos es que pedimos una verificación de la cuenta, de acuerdo a los criterios que son definidos como sospechosos en cada ciudad. Una vez se da uno de los criterios pediremos la verificación y ahí sí la solicitud.



¿Cuáles son estos criterios?



Van a ir definiéndose de acuerdo al estudio de las variables como zonas de la ciudad, la hora del viaje, frecuencia y demás. Se van a ir ajustando de acuerdo a lo que vemos.

La tasa que tenemos del 0,03% están relacionados a todo tipo de inseguridad, robos, accidentes y demás.



¿También aplica para casos relacionado con protocolos de bioseguridad contra covid-19?



Esto es distinto, lo venimos verificando por medio del protocolo sanitario, como el uso del tapabocas en el viaje, el cuidado que deben tener los usuarios, que solo sean 2 viajeros por auto y que sea un trayecto con las ventanas abiertas.

También hemos tomado acciones a las personas que no lo cumplen, pero es diferente.



¿Qué vendrá después de este filtro y en qué otros desarrollo están trabajando en Europa?

​

Estaremos complementando las medidas, queremos tener una app cada vez más segura.

Lo importante es tener esta tecnología a disposición de la movilidad, nos permite conocer la información respectiva de quienes se mueven, cómo se deben implementar protocolos de sanidad y la comunicación constante para reforzar la cultura ciudadana y la responsabilidad civil, por ejemplo, durante la nueva fase de aislamiento.



Queremos seguir impulsando la economía colaborativa, hemos estado disponibles en el proceso de aislamiento, ofrecemos muchas opciones para los usuarios, también en la mensajería para seguir generando ingresos para las personas.



En junio salimos con un servicio para las personas que podían moverse por las ciudades, también en julio uno de envío con motos y en septiembre volvimos a nuestro portafolio de servicio normal y el compromiso con el país es grande y más con la economía.