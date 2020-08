Economía del país tocaría fondo en el segundo trimestre

Los pronósticos sobre el comportamiento del PIB del país en el segundo trimestre del año, cuya cifra será dada a conocer este viernes por del Dane, no son alentadores y todo apunta a que será el peor de la historia económica de Colombia. Desde analistas, centros de estudios y el Gobierno se estima una contracción de -10% y -17%, debido, entre otras cosas, a la parálisis de distintos sectores económicos, la reducción de los ingresos de las personas y al aumento del desempleo.



De acuerdo con Igal Magendzo, economista jefe y socio confundador de Pacífico Research, el segundo trimestre presentaría la mayor contracción de la actividad en el contexto del covid-19, con una variación interanual de -17%.



“Esta caída histórica es coherente con el mayor impacto que se presentó por las medidas de aislamiento social, especialmente en abril. Mayo y junio se caracterizaron por una recuperación parcial, pero todavía con contracciones de dos dígitos”, explicó Magendzo.



La estimación está en línea con lo que prevé el Gobierno, que a través del Ministerio de Hacienda ha dicho que la contracción para el periodo abril - junio será de 17,2%. Mientras que el Banco de la República cree que la caída del PIB del segundo trimestre estaría en entre el -10% y el -15%.



De ese escenario Munir Jalil, economista en jefe de BTG Pactual, no se aleja de ese pronóstico y cree que el hundimiento del PIB será de -16%, resultado que habría sido aliviado por un mejor comportamiento económico del país durante junio pasado. “Este mes alcanzó a darnos algo de buenos datos y por eso no tenemos una contracción de -18%, pero buena parte del mercado estará manejando un rango de entre -15 % y -16 %”, explicó y al tiempo añadió que al finalizar el año la economía del país habrá caído 7,4%.



Asimismo, Magendzo anotó que a lo largo del segundo semestre la actividad debiera presentar una senda gradual de recuperación, aunque depende de la evolución de la pandemia y del escenario externo por lo que es bastante incierto aún y en cualquier caso presentaría sobresaltos.



“La incertidumbre es elevada, especialmente considerando los riesgos de saturación del sistema de salud y medidas más severas de la cuarentena en Bogotá. Precisamente por esta razón esperamos que los datos de actividad de julio y agosto no sean mejores a lo ocurrido en junio, incluso podrían ser algo peores. Para el cuarto trimestre se daría un proceso de normalización más rápido. Con todo, en nuestro escenario central la contracción de la economía para 2020 estaría en torno al 8%”, puntualizó.



De otra parte, la más reciente Encuesta de Opinión Financiera elaborada por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia reveló que el pronóstico de crecimiento del segundo trimestre se ubicó en un rango entre -7,0% y -15,0%, con -10,0% como respuesta mediana.



Mientras que Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), estima que la caída del PIB en el segundo trimestre sería mayor al -8%. “Creería que sí va a darse una caída importante, pero en mayo ya se comenzó a abrir un poco la economía afortunadamente. Esperamos que un junio se haya profundizado la recuperación”, dijo.



