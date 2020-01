‘En Colombia, esfuerzos contra la corrupción se encuentran estancados’

Los avances de Colombia para combatir la corrupción están estancados y, por ahora, no tienen una visión clara de que mejorarán en el corto plazo.



(Lea: El pedestal de la corrupción)



Así lo concluyó el más reciente Índice de Percepción de Corrupción 2019 de Transparencia por Colombia, que determinó que con una calificación de 37 puntos sobre 100 –siendo 0 corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción–, Colombia hace parte de los países que muestra retrocesos en esta materia.



(Lea: El 45% de los desfalcos en empresas obedeció al robo de recursos)

La nación obtuvo esta nota a partir de datos proporcionados por ocho fuentes que miden los niveles percibidos de corrupción en el sector público, según la opinión de analistas, académicos e inversionistas internacionales y nacionales, en aspectos como la existencia de sobornos en trámites de negocios, la desviación de recursos públicos en el ejecutivo, la sanción efectiva a casos de corrupción, la corrupción política, el abuso del poder en sector judicial, policía y militares, entre otros.



Esta calificación llevó a que Colombia ocupara el puesto 96 entre los 180 países evaluados, “mejorando tres puestos en comparación con el año anterior, pero sin lograr una variación significativa de puntaje que se mantiene entre 36 y 37 sobre 100 desde el año 2012”, agregó el reporte.



Según Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, “debemos avanzar en una reforma política de fondo que incluya medidas más efectivas de transparencia en el financiamiento de campañas y partidos, mensaje que ha sido transmitido desde distintas instancias en la Conversación Nacional abierta por el Presidente Iván Duque”.



Y agregó que otras medidas necesarias para la transparencia en la política están asociadas a la gestión de conflictos de interés y las “puertas giratorias”, y la regulación de las actividades de lobby.



Colombia, no obstante, no es el único con este balance. De hecho, más de dos tercios de los países muestran signos de estancamiento o de retrocesos en sus esfuerzos anticorrupción, de acuerdo con el indicador.



Entre las naciones de América Latina, Colombia se ubica por debajo de Uruguay (71 puntos), Chile (67), Argentina (45) y Ecuador (38), en tanto que los que obtuvieron puntajes más bajos fueron Perú (36), Brasil (35), Paraguay (28) y Venezuela (16), que se ubica en el último lugar de la medición entre los países de la región.



De acuerdo con Transparencia por Colombia, aspectos como la protección a los denunciantes de actos de corrupción son claves para salir del estancamiento en estos esfuerzos.



¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR?



Es clave continuar con los esfuerzos orientados a eliminar los sobornos y otras irregularidades en la relación entre ciudadanos y empresarios con entidades públicas, tanto a nivel local como transnacional.



Además, la percepción de corrupción es fuertemente afectada cuando no se sancionan de manera efectiva situaciones de abuso de poder y desviación de recursos públicos. “No es suficiente sólo el anuncio de investigaciones ante estas graves irregularidades”, explica la entidad.



En tercer lugar, se debe abordar de manera más decidida la corrupción política, como en temas de regular la financiación de las campañas políticas.