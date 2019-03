En Colombia hay el mejor talento de Latinoamérica

Mientras diversas investigaciones señalan periódicamente que existe una escasez de talento para ocupar altos cargos en el mundo, Alberto Bocchieri, director de la práctica Global de Juntas Directivas de la firma Pedersen & Partner, destaca a los profesionales colombianos.



De acuerdo con Bocchieri, quien también es socio y codirector para Iberia y América Latina de la mencionada multinacional, el nivel de educación de los ejecutivos locales suele estar por encima de la media regional. Y, en su opinión, estas personas sobresalen por su capacidad estratégica, lo que los hace atractivos en el mercado global.

Como head hunter, Bocchieri ha realizado búsquedas en prácticamente todas las geografías para compañías multinacionales, cotizadas o privadas, empresas familiares y participadas por fondos de capital riesgo.



¿En qué consiste la labor de Pedersen & Partner?

Somos una firma muy enfocada a la búsqueda de ejecutivos de alto perfil, de senior managment, niveles de junta directiva y lo hacemos en todo el mundo, con todas las industrias y con una variedad de roles directivos que hoy en día son clave para las empresas.



Los otros servicios que ofrecemos están siempre relacionados con el talento, es decir búsqueda, valoración de directivos, tanto proyectos de valoración de equipos directivos y planes de sucesión de CEO por ejemplo.



Damos a nuestros clientes servicios de inteligencia de mercado, mapeos para determinados perfiles especialmente valiosos y también tenemos servicios de valoración de competencias directivas. También hacemos búsquedas y valoración de consejo de administración.



¿Por qué decidieron llegar a Colombia y dirigir la región Andina?

Nuestra firma es relativamente joven, se fundó en el 2001 y siempre ha tenido un objetivo estratégico, una vocación y ser la firma número uno en el mundo en mercados emergentes, en economías emergentes. Y en este proceso de crecimiento y expansión, en todas las geografías, en el 2011 hicimos una apuesta estratégica por llegar a América Latina desde un hub fuerte basado en Madrid. La firma abrió allí en 2011 y a continuación, la primera oficina de Lationamérica que se inauguró, fue en Bogotá.



Nosotros consideramos que Colombia por tamaño y tipología de sectores industriales, y por tipología de clientes, habiendo mucha corriente de inversiones extranjeras desde Europa, encajaba muy bien con nuestra oferta. Además, siempre hemos creído, tras estudiarlo atentamente, que Colombia era el país con más potencial de crecimiento.



Y por último, pero no menos importante, consideramos que en Colombia hay el mejor talento de toda América Latina.



¿En qué basan esa afirmación?

En mi experiencia empírica, como profesional y como head hunter, con una experiencia muy amplia en haber conducido búsquedas en prácticamente todo el mundo para muchos sectores y roles. Incluso, antes de abrir la oficina en Colombia conocí a directivos colombianos por fuera y siempre he estado impresionado con su nivel de educación, y con su talento directivo. Esta impresión se ha visto superada desde que estamos aquí en Colombia y a través de la relación con nuestros clientes y con los candidatos.



Los colombianos son directivos que tienen un nivel de preparación superior a la media del resto de la región, muy frecuentemente han estudiado en muy buenas universidades aquí y en Estados Unidos y España, hablan muy bien los idiomas, se preparan bien, tienen liderazgo, son muy comprometidos, muy trabajadores, y tienen una dote común a muchos de ellos que es la planeación estratégica.



Hablamos de presidencias ejecutivas, o vicepresidencias ejecutivas y de negocios. Además suelen ser directivos jóvenes, con dos o tres maestrías y con las ideas claras sobre lo que quieren hacer en su vida.



¿Y ese talento colombiano también se exporta?

Hoy en día el talento es global. Evidentemente hay que cruzar el talento global con la cultura local, y con las necesidades y retos que cada economía y país tienen. Nosotros por definición al ser una firma internacional integrada, ósea no somos una red de oficinas locales, con mucha frecuencia movemos talento de un país a otro.



Y con mucha frecuencia ayudamos a arbitrar el dilema de la expatriación o de la búsqueda local. Además en muchos países emergentes hay siempre una escasez de talento directivo comparado con la demanda, porque son economías que crecen y con un grupo de talento ubicado en el país normalmente escaso.



El caso de Colombia es un poco diferente porque tiene un nivel de talento directivo más alto que otros países comparables con esta región. Por lo tanto, puede haber casos de ambos tipos, a veces reclutamos colombianos fuera para regresar al país o para otro rol en otro país.



Pero en investigaciones periódicas se habla de escasez de talento directivo en Colombia...​

El talento es escaso y hay una guerra en el mundo. En Colombia, en EE.UU., en Alemania, en Europa, en todas partes, porque los mejores son siempre los más buscados. Entonces empecemos a calificar el talento.



Hoy en día las empresas, los inversores, las empresas familiares, las multinacionales, los fondos de inversión, se han dado cuenta de que acertar con el equipo directivo puede determinar el éxito o el fracaso de una inversión o de un negocio o de un emprendimiento, eso hace que la presión sobre el nivel de talento requerido sean muy altas.



Cuando vamos a proyectos de envergadura internacional y en Colombia hay compañías que se han abierto a mercados internacionales, o hay inversores que vienen, ese nivel hace que nuestro trabajo debe tener un nivel de calidad extraordinario, por eso se nos llama. Por tanto no estoy diciendo que en Colombia sea más fácil, sino que los directivos colombianos son buenos.