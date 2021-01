Impacto de cierres de enero no sería tan alto

Tras un aumento de los casos, fallecidos y una mayor ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en las principales ciudades del país, Colombia está retornando a las restricciones que se vieron desde la llegada de la covid-19 al país. Ante ese panorama, crece la preocupación por la magnitud del impacto económico y social que pueden tener las medidas en enero.



De acuerdo con expertos consultados por este diario, el impacto de las cuarentenas será menor que el que se vio en abril, mayo y junio, teniendo en cuenta que la actividad económica de enero es más reducida que la de esos otros meses. Eso sí, reiteran que el golpe a la economía podría empeorar si las medidas siguen por más tiempo.



Y es que, cabe recordar, Bogotá estuvo en cuarentena total por el puente de Reyes y seguirán confinamientos localizados este mes, mientras baja el pico de contagios. Algo similar se ha reportado en Medellín, que también decretó un cierre total para el fin de semana pasado.



De la misma forma, por todos los departamentos y, sobre todo las grandes ciudades, se están reportando restricciones, unas más estrictas que otras.



En ese arranque de año, en el que se tenían todos ojos puestos en cómo se iba a comportar la recuperación de la economía, las expectativas que tenían los analistas e incluso el Gobierno de un rebote del PIB para este año entre el 3% y 5%, podrían cambiar según cómo avance la pandemia y se empiecen a aplicar las primeras vacunas.



Según Alejandro Reyes, economista principal de BBVA en Colombia, uno de los factores para tener en cuenta sobre el impacto de la pandemia tiene que ver con que “a diferencia de los confinamientos previos, la mayor parte de la actividad continúa operativa, posiblemente con afectaciones en sus horarios pero no con cierres generalizados. Eso ayuda a que tengamos, por ejemplo, al transporte o restaurantes con algún grado de operación”.



Asimismo, Andrés Giraldo, director del departamento de Economía de la Pontificia U. Javeriana, reitera que el tamaño del impacto dependerá de la duración de las medidas. “Un impulso débil por reapertura se puede perder por los nuevos cierres”.



Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explica que según un estudio que hizo el centro el año pasado encontraron que las cuarentenas le restaban 4 puntos de crecimiento al país, pero “hoy la economía es distinta, pues se ha adaptado a las realidades y seguramente los costos no van a ser muy grandes.



Pero si las cuarentenas se siguen extendiendo y llegan a febrero y otros meses, el impacto volverá a ser notorio, hasta el punto de que tendríamos que revisar nuestros pronósticos de crecimiento del 2021”.



Para el caso de Bogotá, Martha Elena Delgado, directora de análisis macro y sectorial de Fedesarrollo, dice que las restricciones afectarán seguramente la creación de empleo, teniendo en cuenta el peso de la ciudad en el PIB nacional.



Finalmente, Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión SAS, apunta que las decisiones que se han tomado por todo el país pudieron haber sido distintas. “Tuvimos un valle de la curva de contagios y no aprovechamos para avanzar otras medidas de política para prepararnos para esto. La economía no va a dar, porque no es caucho ni es un acordeón”.



EL GOLPE SOCIAL



Además de los efectos económicos que tendrían los cierres, hay alertas por el impacto social que tendrán las medidas. Como señala Giraldo, esto podría seguir afectando el empleo femenino y acelerar el aumento de cargas domésticas para las mujeres.



Para Angulo, esto también puede impulsar el aumento de la pobreza, sobre todo la multidimensional, en caso de que los colegios sigan cerrados. Eso sí, aplaude medidas como las transferencias adicionales que se anunciaron en Bogotá; y llama la atención sobre la necesidad de que la Nación y la capital articulen ayudas para ampliar su impacto.



