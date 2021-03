‘En Colombia vamos lentos en vacunación’

De los 10 países de Latinoamérica en donde el Grupo de Inversiones Suramericana, tiene presencia, con más de 37,5 millones de clientes, el único en donde el proceso de vacunación contra la covid-19 va más lento es Colombia, y este es un factor clave para salvar vidas y agilizar la reactivación.



(Así avanza el plan de vacunación contra el coronavirus en Colombia).

Así lo afirma Gonzalo Pérez, presidente de Grupo Sura, un gestor de inversiones cuyo eje principal son los servicios financieros. Además, es compañía holding del Conglomerado Financiero Sura-Bancolombia, con negocios de seguros, pensiones, ahorro, inversión, gestión de activos y banca, mediante sus filiales Suramericana y Sura Asset Management, y como principal accionista (aunque no controlante) de Bancolombia.



El presidente del Grupo Sura dijo que la coyuntura que le planteó la covid-19 a toda la organización fue salvar vidas, conservar el empleo, acompañar a los clientes a través de las filiales, contribuir a su sostenibilidad y mantener la solvencia y liquidez de las compañías.



De todas maneras, el coronavirus y las consecuencias económicas que trajo consigo afectaron a la organización, pero aunque el resultado neto fue de una disminución en las utilidades hasta los $336.000 millones, las entidades muestran alta solvencia y liquidez.



Indica que el impacto en la letalidad de la covid-19 fue de 0,63%, es decir que por cada cuatro personas contagiadas que morían por la pandemia, entre los afiliados a Suramericana solo murió uno. “Eso implicó una inversión de $1,4 billones y no se dudó en hacerla”, asegura el ejecutivo.



Desde las filiales, por ejemplo, Suramericana acompañó a más de 100.000 empresarios mipymes en nueve en países con conocimiento especializado desde la plataforma regional Empresas Sura, desarrolló nuevas soluciones en los segmentos de Vida y Generales, y amplió las coberturas y asistencias de su portafolio de seguros, dijo Pérez.



Otro de los hechos que resaltó Pérez es la reducción de la deuda por unos $400.000 millones y la destinación de $350.000 millones para dividendos este año y que directa e indirectamente beneficiarán a 17 millones personas. Asimismo, aumentó la eficiencia financiera y se mejoró el indicador de ingreso sobre los gastos, junto con la disminución de deuda.



También destacó que Bancolombia tuvo una disminución de sus utilidades, pero producto de haber realizado unas provisiones por más de $7 billones.



Igualmente, considera que el 2021 será un año de transición tras la fuerte caída de la economía en 2020 y el impacto de la pandemia será de unos $500.000 millones frente a los $1,4 billones del año pasado.



Aseguró que el crecimiento del 2021 será positivo y modesto, pero todavía lejos de los niveles de 2018 y 2019.



El ejecutivo advirtió que “el ritmo de vacunación es mucho menos que la capacidad de 270.000 dosis diarias y estamos quedándonos cortos” y mencionó como en algunos de los países donde tienen presencia, como Argentina, Brasil, Chile o México ya llevan un adelanto e hizo un llamado a “acelerar el proceso pues este tiene que ver con la salud y la reactivación”.



LA REFORMA, PRIORIDAD



Para el presidente del Grupo Sura, no hay duda que se necesita un Estado fuerte “pero tenemos unos déficit públicos grandes y por eso se necesita y es prioridad una reforma fiscal, pero también pensional, para lograr mayor cobertura y equidad. Ambas son necesarias. Pero con criterios técnicos”.



“Aspiraríamos a que estemos por encima de los ambientes políticos para que se aprueben y de esa manera darle solidez al país”.



Recomendó tener en cuenta que en una reforma fiscal “debe prevalecer la inversión pues este es un circulo virtuoso, pues así se genera empleo y se combate la informalidad. Ojalá que una reforma fiscal combata la evasión y la elusión que es más importante que cualquier otra cosa. Eso es suficiente reforma”, dijo Pérez.



Aseguró que no se esperan inversiones importantes, pero tampoco salida de capital de ninguno de los países y en cambio “hay que cuidar las vidas, el empleo y fortalecer nuestra presencia en las compañías”.



De todas maneras, dijo que sí hay programadas algunas inversiones en filiales en desarrollo de negocios. Suramericana invertirá US$54 millones y Sura Asset Management otros US$38 millones.



Además, se buscará obtener más eficiencias en los modelos operativos y un crecimiento controlado de los gastos, así como diversificar sus portafolios de soluciones en seguros y productos y fondos de ahorro e inversión.



En materia social, dijo que a través de la fundación Sura se harán inversiones por $91.000 millones inversiones en temas relacionados con salud, educación y cultura.



