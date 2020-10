‘En comercio electrónico no se puede improvisar’

Si bien el e-commerce se convirtió en la respuesta para que muchas empresas sobrevivieran a la pandemia y a las restricciones por el coronavirus, y lograran continuar con las ventas y la comunicación con sus clientes, también es un canal que se debe cuidar.



(Lea: Fiebre de comercio online se tomó a la región por el miedo al contagio)



De acuerdo con Magento, plataforma de comercio electrónico de Adobe, las empresas minoristas o a gran escala deben poner en práctica varios consejos para ser efectivos en este medio.



(Lea: Tendencias claves que le ayudarán a aumentar sus ventas digitales)

“El comercio tiene un antes y un después del covid, el comportamiento en línea es otro y es algo que nadie se esperaba. Hubo además momentos muy importantes como el día sin IVA en Colombia y los Blackfriday que mostraron buenos picos, pero que también evidenciaron los errores que las empresas estaban cometiendo”, explicó Karen Holguin, sales manager de Adobe Magento para la región.



(Lea: Tendencias claves que le ayudarán a aumentar sus ventas digitales)



De acuerdo con Holguin, antes las pymes pensaban que poner un canal de e-commerce era solo tener un portal web y no se hacían inversiones en temas de seguridad, escalabilidad, logística o cumplimiento en los tiempos de entrega.



“La realidad es que el comercio electrónico no es un canal más, es el más importante hoy en día, ya que ofrece posibilidades como inventarios ilimitados y la forma de llegar a nuevos mercados o exportar de manera sencilla. Muchos están aprendiendo por ejemplo de la caída de las páginas, de manejo de grandes tráficos o logística”, dijo.



Entre los aprendizajes que se deben aplicar señaló que está la elasticidad de infraestructura, respuesta rápida, el cambio en la experiencia del cliente tanto para empresas pequeñas como grandes.



“Esto lo dan plataformas de comercio electrónico robustas, las compañías deben cambiar por los resultados que se están viendo y porque no es solo poner una página web con un conocido, sino que de la mano del control que ofrece por ejemplo el machine learning o la omnicanalidad que según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico solo está en el 1% de las empresas”, afirmó.



Las empresas deben estar convencidas de dar el paso, de acudir a los profesionales para que los clientes más expertos y los nuevos por el contexto estén cómodos con la experiencia.



“La reputación está en juego y el no ser profesional en este canal puede costarle mucho a la marca. Comparando con el mundo real la inversión es menor, pero la seriedad debe ser la misma y no siempre eso tiene un costo, muchas soluciones también son gratuitas pero es también parte del aprendizaje y las mejoras en el equipo”, apuntó.



Esto ocurre en todas las empresas no importa el sector, ni los productos que ofrecen.

“No todos los países están en el mismo nivel ni crecimiento del comercio electrónico y más en la región donde hay tantos retos en la inversión y el retorno de la misma pero por ejemplo en Colombia vemos los resultados que da la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en los primeros ocho meses del año, las ventas sumaron $17,1 billones, un 25,3% más frente a los casi $14 billones registrados en el mismo periodo de 2019”afirmó.